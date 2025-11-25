XEM CLIP:

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Tín bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp). Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật gồm một số nữ trang, tivi, tủ lạnh...

Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang. Do sa đà vào đầu tư tiền ảo và cờ bạc online dẫn đến thua lỗ, Tín đã phải mang xe máy của vợ đi cầm cố. Để có tiền chuộc xe và gỡ gạc, đối tượng nảy sinh ý định đi cướp.

Nghi phạm Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài

Chiều tối 23/11, Tín bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng K.T. (xã Châu Thành). Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở khi đưa dây chuyền cho khách xem, đối tượng giật phắt tài sản rồi phóng xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Sáng 24/11, Tín mang tài sản cướp được đi bán tại một tiệm vàng ở xã Mỹ Lợi, thu về 114 triệu đồng.

Có tiền trong tay, Tín đi chuộc lại xe máy cho vợ, mua thêm một số nữ trang cùng tivi, tủ lạnh mới. Số tiền còn lại, đối tượng nạp vào tài khoản để tiếp tục đầu tư tiền ảo và chơi game bài.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Nguyễn Trung Tín đã sa lưới.