Theo điều tra, Đạo từng làm cho nhiều công ty bán hàng và tham gia các chương trình tri ân, bốc thăm trúng thưởng nên nắm rõ cách vận hành. Năm 2023, Đạo lập nhiều công ty do người thân, bạn bè đứng tên, đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng để che giấu hoạt động lừa đảo, nhắm vào người cao tuổi.

Đối tượng Trần Quang Đạo. Ảnh: CA

Đạo tổ chức bộ máy vận hành như công ty thật, mua dữ liệu khách hàng, huấn luyện nhân viên gọi điện xưng danh nhân viên trung tâm y tế, bệnh viện để mời tặng quà. Nhóm này thông báo người cao tuổi được “tặng một năm dùng yến sào”, chỉ cần đóng 279.000 đồng phí vận chuyển.

Sau khi nạn nhân nhận quà, các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên công ty gọi lại, thông báo họ “đủ điều kiện tham gia dự thưởng” với giải thưởng từ 10 đến 100 triệu đồng, gồm ghế massage, tivi, tủ lạnh… Chúng yêu cầu nộp “phí hồ sơ” 730.000 – 990.000 đồng, rồi gửi lại quà rẻ tiền như trà hoặc máy sấy tóc.

Trần Quang Đạo tổ chức bộ máy công ty bài bản để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CA

Tiếp đó, nhóm lừa đảo liên tục thông báo khách hàng đã trúng thưởng và yêu cầu đóng thêm 1 – 3 triệu đồng “phí xuất kho”, hứa sẽ hoàn trả sau khi nhận quà. Khi nạn nhân chuyển tiền nhiều lần và bắt đầu nghi ngờ, nhóm này lập tức cắt liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ từ tháng 3 đến tháng 6-2025, Đạo và đồng phạm đã lừa 6.923 người cao tuổi, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng. Riêng Đạo hưởng lợi 24 tỷ đồng sau khi trừ lương và hoa hồng nhân viên.

Đáng chú ý, tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động các công ty, Đạo chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ để đối phó với công an.