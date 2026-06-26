Ngày 26/6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương người tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa).

Thời điểm phát hiện, thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương. Ảnh: T.H

Vào chiều 25/6, người dân phát hiện chiếc xe máy mang biển số tỉnh An Giang và một bộ xương người trong bụi cỏ ven đường trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Qua xác minh, cơ quan công an nghi nạn nhân là anh N.D.K. (34 tuổi, quê Đồng Tháp; làm nghề MC tự do).

Đồng thời, người thân của anh K. xác nhận các vật dụng, tư trang tìm thấy tại hiện trường là của anh này trước thời điểm mất tích.

Đối chiếu hình ảnh từ camera an ninh của dãy trọ nơi anh K. tạm trú, công an xác định những vật dụng này trùng khớp với đồ của anh K. khi rời khỏi phòng trọ.

Cơ quan công an đang trưng cầu giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân.

Trước đó, chiều 6/6, anh K. dắt xe máy rời khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc. Người thân đã trình báo cơ quan chức năng.