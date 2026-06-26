Ngày 26/6, đại diện UBND phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Công an tỉnh đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ hành hung tài xế gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV VietNamNet cùng ngày, Đại úy Phạm Trung Đức, Trưởng Công an phường Việt Hưng, cho biết ngay sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, báo cáo Công an tỉnh và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đại úy Phạm Trung Đức khẳng định mọi hành vi hành hung như trong vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dù được can ngăn nhưng tài xế xe tải vẫn chửi bới người quay clip sau khi hành hung đối phương. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một tài xế xe tải bị một tài xế khác chặn xe, chửi bới, dùng gậy kim loại để hành hung.

Nội dung đoạn clip thể hiện, hai tài xế này mâu thuẫn trong việc chở phế liệu trên địa bàn. Tài xế điều khiển xe tải mang BKS 14C-343xx chặn đầu xe tải mang BKS 34C-326.xx ngay trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Việt Hưng.

Tài xế có hình xăm đã dùng vật nghi là gậy sắt để vụt vào người đối phương. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi xuống xe, tài xế có hình xăm đã giật điện thoại đối phương rồi chửi bới với lý do không cho người này tới địa bàn để chở phế liệu. Sau đó, tài xế có hình xăm trên người đã lên cabin xe tải của mình để lấy một vật nghi là gậy sắt rồi lao tới hành hung đối phương.

Toàn bộ sự việc đều được vợ của nạn nhân dùng điện thoại quay lại. Mặc dù được một phụ nữ lớn tuổi khác can ngăn, nhưng tài xế có hình xăm vẫn tiếp tục chửi bới và thách thức gọi lực lượng công an.

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