Ngày 11/5, Công an xã Bố Hạ cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin trên mạng liên quan đến hành vi đánh trẻ em.

Ngày 10/5, lực lượng công an phát hiện một bài đăng trên Facebook của chị Đ.T.N (SN 1987, trú tại thôn Lùa, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh việc con trai chị là cháu P.Đ.T.H (SN 2011, trú tại thôn Đồng Lều, xã Bố Hạ) bị bố đẻ là anh P.V.C (SN 1985) đánh gây thương tích.

Công an xã Bố Hạ làm việc với cháu P.Đ.T.H. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bố Hạ đã phối hợp với Công an xã Tiên Lục tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, anh P.V.C và chị Đ.T.N là vợ chồng, có 3 người con chung nhưng hiện sống ly thân. Cháu P.Đ.T.H và hai em đang ở cùng bố tại thôn Đồng Lều, xã Bố Hạ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 7/5, cháu H. đi chơi nhưng nói dối bố là đi học. Khi sự việc bị phát hiện, cháu vẫn không thừa nhận và cãi lại. Trong lúc bức xúc, anh P.V.C đã không kiềm chế được bản thân, dùng một cành cây đánh nhiều phát vào tay, chân và mông con trai. Sau đó, H. tự rời khỏi nhà và đến tối cùng ngày quay trở về.

Khi biết sự việc, chị Đ.T.N đã chụp lại hình ảnh thương tích của con và đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn được đón các con về sinh sống cùng mình.

Làm việc với cơ quan công an, anh P.V.C thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Về phía H., cháu cũng thừa nhận việc nói dối bố mẹ là không đúng. Cháu cho biết chỉ bị đau phần mềm, có vết bầm tím ở tay, chân và mông, không phải điều trị tại cơ sở y tế.

Đáng chú ý, H. không có yêu cầu hay đề nghị xử lý gì đối với hành vi của bố, đồng thời cho biết trong quá trình sinh sống cùng bố chưa từng bị bạo hành hay ngược đãi.