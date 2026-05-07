Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, chiều 7/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. (con gái riêng của Tâm) nhiều ngày. Bàn Thị Tâm khai rằng, do lúc đó rất mệt mỏi và đang mang thai nên đã nhờ Hiệp tắm rửa, chăm sóc cho con.

Trong đêm, khi cháu H. đi vệ sinh ra giường, cả hai gọi dậy và đánh. Trong quá trình đánh và kiểm tra cơ thể cháu, họ thấy có nhiều vết bầm tím.

Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, cảm thấy không xứng đáng làm mẹ và mong con được siêu thoát, đầu thai vào nơi tốt hơn.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H.

Hiệp và Tâm sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Sống cùng phòng trọ, ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và bạn gái của người này.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đã đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.