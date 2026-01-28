Theo thông tin ban đầu, tối 27/1, tại khu vực hầm gửi xe của một trung tâm thương mại ở phường Nha Trang, hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Clip ghi lại vụ xô xát giữa 2 người đàn ông. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, người mặc áo xanh bất ngờ lao tới, tấn công liên tiếp vào mặt người mặc áo trắng, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại cùng người dân hỗ trợ đưa người đàn ông áo trắng đi kiểm tra sức khỏe. Thời điểm trên, một số tài xế xe công nghệ đứng gần đó chứng kiến sự việc.

Công an phường Nha Trang đang làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.