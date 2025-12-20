Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CACC

Trong số các bị can có 3 người cùng một gia đình gồm: Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi, trú tại xã Krông Ana); Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi - vợ Hùng); Huỳnh Đức Tân (21 tuổi - con trai Hùng).

Những bị can còn lại gồm: Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi), cùng trú tại xã Krông Ana.

Trong đó, Huỳnh Xuân Hùng bị bắt tạm giam về hai hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, 6 bị can khác bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu, gia đình Hùng và gia đình bà Trần Thị Thúy Vân (48 tuổi) là hàng xóm của nhau.

Quá trình sinh sống, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn và được tổ tự quản hòa giải nhưng không thành.

Khoảng 16h45 ngày 11/10, hai gia đình tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, các đối tượng trên đã cầm hung khí lao vào đánh nhau gây thương tích cho cả hai bên.

Sự việc cũng gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.