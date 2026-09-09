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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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08/09 23:45
|AEK Athens vs LASK Linz
|On Sports News
|Club Brugge vs Aston Villa
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On Football
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09/09 02:00
|Dortmund vs Villarreal
|Lille vs Real Betis
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On Sports News
|FC Porto vs Manchester City
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On Football
|Real Madrid vs Inter Milan
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6
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09/09 01:45
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Blackburn vs Sheffield United
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Cardiff City vs Stoke City
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Southampton vs Swansea
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Watford vs Preston
|Wrexham vs Burnley
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09/09 02:00
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Bolton vs West Ham
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – TỨ KẾT
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09/09 05:00
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Fluminense vs Platense
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6
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08/09 22:30
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Al Ettifaq vs Al Faisaly
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08/09 22:55
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Al Hazem vs Al Taawoun
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09/09 01:00
|Al Ittihad vs Al Fayha
|Al Qadisiya vs Al Ahli
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VĐQG HÀN QUỐC 2026/27 – VÒNG 28
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08/09 17:30
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Incheon United vs Bucheon
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Ulsan HD vs FC Seoul
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