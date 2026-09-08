Khi chuẩn bị cho trận gặp Inter ở Champions League 2026/27, Kylian Mbappe không ngần ngại tự quảng bá bản thân về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.

“Tôi đã làm nên rất nhiều lịch sử ở giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao này. Đây là một năm thích hợp để giành Quả bóng vàng”, Mbappe nói về World Cup 2026, nơi anh lập kỷ lục 22 bàn thắng trong sự nghiệp tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mbappe tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu cho mình. Ảnh: RMCF

Trong một cuộc phỏng vấn với L’Equipe, Mbappe còn tiếp tục “chiến dịch tranh cử” của mình: “Nếu được bỏ phiếu Quả bóng vàng, tôi sẽ bỏ phiếu cho chính mình”.

Khi được hỏi về giải thưởng mà France Football và UEFA sẽ trong vào thứ Hai, ngày 26/10, chỉ một ngày sau trận Siêu kinh điển tại Camp Nou, Lamine Yamal bình thản.

“Tôi không nghĩ mình cần phải vận động”, Yamal lên tiếng. “Mỗi người có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn. Tôi sẽ không đi cầu xin điều gì cả. Việc lựa chọn Quả bóng Vàng là công việc của các bạn”.

Lamine Yamal và Rodri là hai cầu thủ Barcelona được đánh giá cao về khả năng giành Quả bóng vàng sau khi vô địch World Cup 2026.

“Điều đó không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào các bạn”, Yamal nhắc lại, khi chuẩn bị cùng Barca đá trận ra quân Champions League gặp Feyenoord trên sân nhà Camp Nou (23h45 ngày 9/9).

“Chúng tôi đã trải qua một năm tuyệt vời cùng Barca và đội tuyển quốc gia. Hãy chờ xem”.

Hansi Flick thì có vẻ thờ ơ: “Barcelona có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời và tôi sẽ rất vui nếu một trong số họ giành Quả bóng vàng. Nhưng đó không phải công việc của tôi. Điều quan trọng là thái độ và tinh thần trong công việc hằng ngày. Có nhiều cầu thủ có thể giành giải”.

Yamal trong cuộc họp báo trước trận Feyenoord. Ảnh: FCB

Yamal vừa được chọn vào nhóm đội trưởng Barca. “Đó là một niềm tự hào”, anh chia sẻ. “Nó khiến tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn và tôi rất biết ơn các đồng đội vì đã lựa chọn mình.

Tôi mới 19 tuổi, nhưng tôi muốn chứng minh mình xứng đáng”.

Thay vì vận động cho Quả bóng vàng, ngôi sao số 10 và Barca không hề che giấu tham vọng giành Champions League.

“Tất nhiên Lamine là nhân tố then chốt nếu chúng tôi muốn giành Champions League”, Flick nhận xét.

“Cậu ấy có thể một mình định đoạt trận đấu. Yamal cũng rất thích cải thiện bản thân từng ngày. Cậu ấy đang tận hưởng vai trò đội trưởng mới. Điều đó rất quan trọng để Lamine có thể phát huy tối đa khả năng”.

Về phần mình, Lamine Yamal nhấn mạnh: “Không có động lực nào lớn hơn Champions League. Tất cả chúng tôi đều tràn đầy động lực. Đây là giải đấu đặc biệt nhất”.