Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 gồm ba phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút theo hình thức thi viết.

Tổng điểm của bài thi là 100 điểm. Trong đó, phần tự luận bắt buộc gồm một câu hỏi Văn nghị luận xã hội, tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần trắc nghiệm gồm 80 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 75 điểm. Trong đó, 70% kiến thức lớp 12; 30% kiến thức lớp 10 và lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30% tổng số câu hỏi, mức độ vận dụng chiếm 50%, mức độ vận dụng cao chiếm 20%.

Cụ thể, trong phần trắc nghiệm bắt buộc, môn Toán học có 35 câu hỏi với tổng điểm tối đa là 35 điểm; môn Lịch sử có 10 câu hỏi với tổng điểm tối đa là 10 điểm; môn Ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) có 20 câu hỏi với tổng điểm tối đa là 15 điểm.

Trong phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 15 điểm. Thí sinh lựa chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/6. Trong đó, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 20/6 và làm bài thi chính thức vào ngày 21/6.