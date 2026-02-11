Bộ Công an vừa ban hành quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.
Trong đó, có 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.
Chỉ tiêu tuyển sinh của các học viện, trường công an nhân dân cụ thể như sau:
|
Trường/Học viện
|
Tổng chỉ tiêu
|
Cụ thể
|
Học viện An ninh nhân dân
|
400
|
- Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (phía Bắc): 250 chỉ tiêu (25 nữ và 225 nam).
- Ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (toàn quốc): 150 chỉ tiêu (phía Bắc: 7 nữ và 68 nam; phía Nam: 7 nữ và 68 nam).
|
Học viện Cảnh sát nhân dân
|
400
|
- Phía Bắc: 40 nữ và 360 nam.
|
Học viện Chính trị Công an nhân dân
|
100
|
- Phía Bắc: 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam).
|
Trường Đại học An ninh nhân dân
|
220
|
- Phía Nam: 22 nữ và 198 nam.
|
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
|
300
|
- Phía Nam: 30 nữ và 270 nam.
|
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
|
200
|
- Phía Bắc: 10 nữ và 90 nam.
|
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
|
200
|
- Phía Bắc: 10 nữ và 90 nam.
|
Học viện Quốc tế
|
50
|
- Ngành Ngôn ngữ Anh: 30 chỉ tiêu (15 nam và 15 nữ).
- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 20 chỉ tiêu (10 nam và 10 nữ).
Ngoài ra, Bộ Công an phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm:
|
Trường/Học viện
|
Chỉ tiêu
|
Trường hợp tác đào tạo
|
Học viện An ninh nhân dân
|
100
|
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
|
50
|
Học viện Quân y (ngành Y khoa)
|
30
|
Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
20
|
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Như vậy, nếu tính thêm phần chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành, Học viện An ninh nhân dân có tổng chỉ tiêu là 500, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có tổng chỉ tiêu là 300.
Năm 2026, các trường công an nhân dân dự kiến giữ ổn định các phương thức tuyển sinh so với năm ngoái, gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét điểm bài thi đánh giá kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT.