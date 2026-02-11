Bộ Công an vừa ban hành quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong đó, có 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường công an nhân dân và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh của các học viện, trường công an nhân dân cụ thể như sau:

Trường/Học viện Tổng chỉ tiêu Cụ thể Học viện An ninh nhân dân 400 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (phía Bắc): 250 chỉ tiêu (25 nữ và 225 nam). - Ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (toàn quốc): 150 chỉ tiêu (phía Bắc: 7 nữ và 68 nam; phía Nam: 7 nữ và 68 nam). Học viện Cảnh sát nhân dân 400 - Phía Bắc: 40 nữ và 360 nam. Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 - Phía Bắc: 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam). - Phía Nam: 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam). Trường Đại học An ninh nhân dân 220 - Phía Nam: 22 nữ và 198 nam. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 300 - Phía Nam: 30 nữ và 270 nam. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 - Phía Bắc: 10 nữ và 90 nam. - Phía Nam: 10 nữ và 90 nam. Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh 200 - Phía Bắc: 10 nữ và 90 nam. - Phía Nam: 10 nữ và 90 nam. Học viện Quốc tế 50 - Ngành Ngôn ngữ Anh: 30 chỉ tiêu (15 nam và 15 nữ). - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 20 chỉ tiêu (10 nam và 10 nữ). Ngoài ra, Bộ Công an phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm: