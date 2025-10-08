Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, trường công an nhân dân. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung mới là học viên được phép học thêm văn bằng hoặc chứng chỉ của các ngành, chuyên ngành tại các trường trong và ngoài ngành Công an, trên cơ sở được Hiệu trưởng phê duyệt và chịu sự quản lý của nhà trường.

Học viên phải đảm bảo không ảnh hưởng đến yêu cầu học tập theo chương trình đào tạo chính khóa và công tác quản lý giáo dục học viên trong công an nhân dân.

Thí sinh thi vào trường công an năm 2025. Ảnh: Thúy Nga

Việc đề xuất quy định này xuất phát từ thực tế nhiều học viên có nhu cầu học thêm văn bằng, chứng chỉ mà nhà trường nơi học viên học hoặc các trường công an nhân dân khác không đào tạo. Mặt khác, nhu cầu học tập mở rộng kiến thức và kỹ năng là hoàn toàn chính đáng. Nội dung này cũng được Học viện An ninh nhân dân kiến nghị, đề xuất.

Theo quy định hiện hành, học viên không được đăng ký học cùng lúc hai chương trình đại học, bao gồm một chương trình tại cơ sở đào tạo ngoài lực lượng Công an nhân dân và một chương trình tại trường thuộc lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, thí sinh dự thi vào các trường công an cũng không được phép nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cùng lúc vào nhiều ban tuyển sinh, nhiều trường hoặc nhiều ngành trong hệ thống các trường Công an.