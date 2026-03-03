Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 20 dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 20-QĐNS/TW, ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; công bố kế hoạch, thời gian kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Theo nội dung, chương trình giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định số 20-QĐNS/TW, ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Chương trình kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026 – 3030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các Nghị quyết chiến lược đã được ban hành. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược đã được Đảng xác định nhằm tạo đà tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là xây dựng niềm tin, sự đồng lòng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu tỉnh Cao Bằng phải cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương bằng chương trình hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 20 phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

"Chương trình hành động phải có mục tiêu, lộ trình và cá nhân hóa trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Chương trình hành động không được chung chung mà phải đi vào cuộc sống, giải quyết được các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh", đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 46 về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cao Bằng khi chưa ghi nhận vướng mắc lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn nước rút sắp tới đề nghị Cao Bằng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tập trung tuyên truyền để cử tri nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đoàn kiểm tra lưu ý tỉnh Cao Bằng cần có phương án bầu cử chi tiết, chặt chẽ, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Mọi công tác chuẩn bị phải hoàn tất để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về phương pháp làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra số 20 khẳng định mục đích chính của đợt kiểm tra là phối hợp, đôn đốc và cùng địa phương tháo gỡ các "điểm nghẽn".

Đoàn kiểm tra yêu cầu tỉnh Cao Bằng khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiến độ trước ngày 8/3 theo tinh thần "đang làm đến đâu báo cáo đến đó", không chờ kết quả hoàn thành mới báo cáo. Tỉnh cần mạnh dạn đề xuất các kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế tại 5 đến 7 đảng bộ trực thuộc tỉnh Cao Bằng, trong đó yêu cầu bắt buộc phải có Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để đảm bảo tính toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Theo VGP