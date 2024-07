Chiều 15/7, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên báo Nhân Dân, giai đoạn 2018 - 2023, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2029.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ công an; ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT…

Theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian qua, giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã phối hợp thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, đi vào chiều sâu trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

TBT Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao kỷ niệm chương tặng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: CTV.

Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tiêu điểm... có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi khi phóng viên Báo Nhân Dân đến khai thác tài liệu tuyên truyền.

Tuy nhiên, quá trình phối hợp, Bộ Công an cũng nhận thấy một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc cung cấp thông tin cho các ấn phẩm báo Nhân Dân ở một số đơn vị công an, địa phương còn cứng nhắc, máy móc, có nơi ngại cung cấp.

Theo Bộ Công an, báo chí cần sự nhanh nhạy, đúng, kịp thời trong cung cấp thông tin, nhất là những vụ việc dư luận quan tâm, trong khi nguồn tin chính thống qua người có trách nhiệm phát ngôn nhiều lúc bị chậm, hoặc chưa được đáp ứng "vì lý do đang trong giai đoạn điều tra" hoặc chờ chỉ đạo của cấp trên.

Cũng trong buổi chiều nay, Bộ Công an và Báo Nhân Dân tiếp tục ký kết triển khai phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên Báo Nhân Dân giai đoạn 2024-2029.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Theo Bộ trưởng Công an, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân, đã có thay đổi về chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

“Ý kiến chỉ đạo của Tổng biên tập Lê Quốc Minh đã phản ánh đầy đủ, toàn diện, đa chiều, kết quả phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2018- 2023”, Thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân trong việc tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân giai đoạn 2024- 2029, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể đã được ký kết, tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí nói chung, phóng viên, biên tập viên của báo nói riêng.

Đề nghị các đơn vị chức năng trong Công an nhân dân cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Báo Nhân Dân trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…