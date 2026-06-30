Ngày 30/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân II (CAND II) đóng tại phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; cùng lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân II. Ảnh: VT

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc thành lập các Trường Văn hóa CAND là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn giáo dục, đào tạo với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, nhằm nuôi dạy, bảo đảm an toàn và tạo cơ hội học tập công bằng cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giáo dục có phẩm chất, chuyên môn, tinh thần trách nhiệm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận và chăm sóc 1.000 học sinh nhập học trong năm học 2026-2027.

"Nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thân thiện và giàu tính nhân văn. Mỗi thầy cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn chú trọng “trồng người”, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước, ý thức kỷ luật và khát vọng vươn lên cho học sinh", Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, việc thành lập Trường Văn hóa CAND II là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Theo ông Văn, sự ra đời của nhà trường không chỉ bổ sung một cơ sở giáo dục có ý nghĩa tại Tây Nguyên mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển giáo dục ở vùng khó khăn.

"Tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Văn hóa CAND II triển khai nhiệm vụ; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiệu quả", ông Văn cho hay.

Trường Văn hóa CAND II có tên đầy đủ là Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II.

Đây là trường công lập, loại hình phổ thông nội trú liên cấp, trụ sở tại đặt phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.