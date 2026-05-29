Ngày 28/5, trao đổi với VietNamNet, ông Võ Văn Lợi – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng quân đội chuẩn bị điều động 70 cán bộ, chiến sĩ tới các xã biên giới Ia Lốp và Ia R'vê để hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp.

Theo ông Lợi, trong số này có 40 người được tăng cường cho công trình tại xã Ia Lốp và 30 người tại xã Ia R'vê. Từ ngày 1/6, lực lượng này sẽ phối hợp cùng nhà thầu để đẩy mạnh thi công các trường liên cấp.

Ông Lợi cũng thông tin về khối lượng thực hiện tại 3 trường liên cấp: Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn đã hoàn thành 75%; Trường nội trú liên cấp Ia R'vê hoàn thành 70%; riêng Trường nội trú liên cấp Ia Lốp mới đạt 62% khối lượng.

"Hiện nay do thời tiết bắt đầu chuyển mưa, địa bàn xây dựng lại xa xôi nên đơn vị phải nhờ lực lượng quân đội hỗ trợ thi công. Chúng tôi cũng phân công 10 cán bộ là kỹ sư xây dựng chuyên ngành vào phối hợp với các đơn vị giám sát, thi công tạo thành khối sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trước ngày 30/7", ông Lợi nói.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp (thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng trường liên cấp) đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của lực lượng quân đội, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chiến sĩ và nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đưa công trình trường liên cấp về đích đúng hẹn.

Trước đó, vào ngày 19/11/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt khởi công 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia R'vê, Ia Lốp (huyện Ea Súp) và huyện Buôn Đôn.

Tổng mức đầu tư cho 3 ngôi trường nói trên là hơn 390 tỷ đồng, trong đó trường nội trú liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê hơn 126 tỷ đồng và trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp 105 tỷ đồng.

Đến ngày 11/2/2026, trường nội trú liên cấp tại xã vùng sâu Ea Rốk cũng được khởi công xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Vào ngày 19/3, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Bung cũng được khởi công tại thôn 1, xã Ea Bung với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

