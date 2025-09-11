Những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trong những khu vực năng động nhất toàn cầu về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng. Theo thống kê, đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD, trong đó Việt Nam đạt doanh thu bán lẻ thương mại điện tử 25 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định, dù giá trị giao dịch xuyên biên giới còn khiêm tốn, Việt Nam vẫn sở hữu những lợi thế chiến lược để vươn lên, đó là: Vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng logistics không ngừng được cải thiện, nguồn nguyên liệu phong phú, nhân lực trẻ và khả năng chuyển đổi số nhanh. Đặc biệt, sự quan tâm và định hướng phát triển mạnh mẽ của Chính phủ với kinh tế số là động lực quan trọng.

Giám đốc eComDX Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ tại hội nghị chuỗi cung ứng toàn cầu YUGEEKS 2025.

Trao đổi tại hội nghị chuỗi cung ứng toàn cầu YUGEEKS 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho rằng: Chính những biến động toàn cầu đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, với sự đồng hành hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng khẳng định, chuỗi cung ứng chất lượng cao là nền tảng quan trọng để kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế, giúp Việt Nam chuyển mình từ "quốc gia sản xuất" thành "quốc gia sản xuất có năng lực cạnh tranh cao".

Bên cạnh đó, thời gian qua, một loạt các chính sách ưu đãi nhằm phát triển của chuỗi cung ứng, logistics, chuyển đổi số… đã được ban hành, tiêu biểu là Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Nghị quyết 68 ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân...

Đáng chú ý, dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ logistics; đổi mới quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại; phát triển thị trường dịch vụ logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dịch vụ logistics; đào tạo nguồn nhân lực dịch vụ logistics chất lượng cao và phong cách cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp…

Đánh giá YUGEEKS là một ví dụ điển hình về đổi mới sáng tạo với việc tiên phong ứng dụng AI vào hệ thống lựa chọn sản phẩm và hệ thống kho vận đám mây hiện đại, đại diện eComDX cho hay: Mô hình "từ nguồn hàng đến phân phối" của YUGEEKS không chỉ giúp các nhà máy Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế mà còn hỗ trợ các đối tác nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Cách tiếp cận "mở cửa - hợp tác - cùng có lợi" của YUGEEKS hoàn toàn phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam.

“Chúng tôi tin tưởng rằng YUGEEKS sẽ tiếp tục thúc đẩy ngày càng nhiều doanh nghiệp chuỗi cung ứng Việt Nam nâng cao năng lực số hóa và hội nhập quốc tế, qua đó đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển hợp tác chuỗi cung ứng khu vực”, đại diện eComDX chia sẻ.

Quy tụ hơn 1.000 đại diện từ các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng hơn 50 tổ chức MCN, hội nghị chuỗi cung ứng toàn cầu YUGEEKS 2025 tạo diễn đàn để các bên chia sẻ xu hướng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy phát triển thương mại số cũng như chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm eComDX dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng YUGEEKS cũng như các đối tác lớn trong và ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp Việt thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực và tư vấn chuyên sâu. Đồng thời, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn trên thế giới, và phối hợp chặt chẽ với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để quảng bá và xúc tiến xuất khẩu hàng Việt.

“Những hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng mô hình thương mại điện tử hiện đại mà còn tạo động lực để hàng hóa Việt Nam vươn xa, gia tăng sự hiện diện trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, đại diện eComDX nhấn mạnh.