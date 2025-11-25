Đời sống và phúc lợi của người lao động luôn được quan tâm, chăm lo

Với 898 đoàn viên, hiện đang sinh hoạt ở 8 tổ Công đoàn, trong đó, đoàn viên nữ chiếm trên 65%, đoàn viên là đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 65,8% tổng số đoàn viên công đoàn nên hoạt động của Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê có những khó khăn và thuận lợi đan xen nhau, trong đó khó khăn chiếm phần lớn.

Tuy nhiên với chức trách, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công ty đã tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm và nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể trong việc quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, nhất là lao động khó khăn, lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, Cao su Chư Sê đã tiến hành đầu tư, xây dựng cụm nhà ăn ca ngoài lô, nhà xưởng trong nhà máy chế biến mủ để công nhân có một bữa ăn ca sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hằng năm, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Cao su Chư Sê đều có văn bản liên tịch hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động kết hợp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động trong việc tham gia quản lý, bàn biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị, Công ty.

Ngoài ra, Công đoàn Cao su Chư Sê còn tham gia vào việc xây dựng thang bảng lương; giám sát chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động; định mức lao động; quy chế khen thưởng, nội quy lao động đúng quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT; bảo hiểm thất nghiệp; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động đúng theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã bàn giao 6 nhà “Mái ấm công đoàn”; nhiều thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần người lao động như xây dựng 1 sân bóng chuyền, trang bị hàng chục bộ bóng lưới cho các tổ sản xuất, lắp đặt 24 bóng đèn cao áp dùng năng lượng điện mặt trời; 19 máy lọc nước với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho người lao động khi ốm đau, hoạn nạn, vận động 100% đoàn viên trong công ty tham gia công tác an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Công đoàn Công ty Cao su Chư Sê đã chi hàng tỷ đồng để thăm hỏi người lao động đau ốm, hiếu hỉ, tặng quà dịp tết Nguyên đán, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho lao động bị bệnh hiểm nghèo…

Ngoài ra, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp các tổ chức đoàn thể khác tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Phong trào xanh – sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm hay phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi…được 100% công nhân tích cực hưởng ứng, nổi bật là phong trào “Một triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đến hết năm 2023 toàn công ty có 105 sáng kiến nộp về Tổng LĐLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được Ban chấp hành quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã giới thiệu hàng chục đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Công ty xem xét kết nạp, đến nay đã có 17 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Công đoàn Cao su Chư Sê đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm phát triển thêm ít nhất 100 đoàn viên; 100% Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công đoàn Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm, giới thiệu ít nhất 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 4 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Thành Toàn