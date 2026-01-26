Năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai và biến động kinh tế, Công đoàn ngành KH&CN vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động đổi mới phương thức hoạt động.

Bước sang năm 2026, đơn vị xác định trọng tâm là tiếp tục tinh gọn bộ máy, lấy đoàn viên làm trung tâm, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Phạm Đức Long. Ảnh: VM.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhấn mạnh, để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nền kinh tế buộc phải dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thay vì tài nguyên hay lao động giá rẻ.

Thứ trưởng cho rằng, Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc chăm lo phúc lợi mà phải đồng hành cùng người lao động trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Người lao động mất năng lực nghề nghiệp còn nguy hiểm hơn mất việc làm. Mất việc còn có thể tìm việc khác, nhưng mất năng lực nghề nghiệp thì rất khó quay lại thị trường lao động", ông Long nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc đào tạo, tái đào tạo kỹ năng trong kỷ nguyên số.

Ông Huỳnh Thanh Xuân. Ảnh: VM.

Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhận định Công đoàn KH&CN là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đề nghị trong năm 2026, Công đoàn ngành cần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh trang bị kỹ năng số cho cán bộ và tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên, đặc biệt là những trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai.