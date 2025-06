MobiFone chính thức phát động Cuộc thi video clip “MobiFone – Thói quen nhỏ, Hiệu quả lớn”. Ảnh: PV

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2025 theo hướng dẫn của Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công đoàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức phát động Cuộc thi video clip “MobiFone – Thói quen nhỏ, Hiệu quả lớn”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thói quen vận động tại nơi làm việc, góp phần giảm căng thẳng, phòng chống các bệnh về cổ, vai, gáy, lưng và cột sống; đồng thời khơi dậy tinh thần gắn kết, sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn và người lao động tại MobiFone, góp phần tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

MobiFone kỳ vọng với một động tác nhỏ mỗi ngày, cán bộ nhân viên có thể tạo nên sức khỏe lớn, năng lượng lớn, hiệu quả lớn cho toàn đội ngũ.