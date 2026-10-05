Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đang đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đoàn viên, người lao động thông qua các mô hình học tập trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong công việc và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đưa công nghệ đến gần người lao động

Tại phường Hòa Bình, mô hình “Tủ sách điện tử Công đoàn phường Hòa Bình” ra mắt từ tháng 5/2026 đã mở thêm một kênh học tập cho công nhân. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối Internet, đoàn viên có thể tìm đọc sách, tra cứu tài liệu, tiếp cận kiến thức mà không bị giới hạn bởi thời gian, địa điểm.

Chị Bùi Thị Hà, 32 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, là một trong những người hưởng ứng mô hình. Thay vì phải tìm mua sách hoặc đến thư viện, chị có thể đọc tài liệu ngay trên điện thoại vào thời gian rảnh. Cuối tuần, chị còn cùng các con sử dụng tủ sách điện tử, vừa tìm hiểu kiến thức phục vụ công việc, vừa hình thành thói quen đọc sách trong gia đình.

Câu chuyện của chị Hà cho thấy, chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ phức tạp. Đôi khi, đó là việc giúp công nhân hình thành thói quen học tập trên môi trường số, chủ động tiếp cận thông tin và nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của công việc.

Một mô hình khác được triển khai tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao với tên gọi “Đoàn viên công đoàn ứng dụng chuyển đổi số trong công việc”, thu hút 221 đoàn viên tham gia. Từ ngày 1/5/2026, trung tâm triển khai hệ thống phần mềm tại 100% khoa, phòng, với 4 máy chủ và 150 máy trạm, phục vụ quản lý bệnh nhân, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và lưu trữ dữ liệu.

Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình chuyên môn đặt ra yêu cầu mỗi đoàn viên phải thường xuyên cập nhật kỹ năng, thay đổi phương pháp làm việc và nâng cao trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu. Đây cũng là hướng tiếp cận có thể tham khảo đối với các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp sản xuất.

Ở phạm vi rộng hơn, các cấp công đoàn Phú Thọ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tại doanh nghiệp, những đoàn viên trẻ trở thành “hạt nhân số”, hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng VNeID, bảo hiểm y tế điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng an sinh xã hội số.

Đó là cách chuyển đổi số lan tỏa từ những thao tác thiết thực, giúp người lao động bớt e ngại công nghệ và chủ động hơn trong tiếp cận các dịch vụ phục vụ cuộc sống.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đang đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đoàn viên, người lao động thông qua các mô hình học tập trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong công việc và phong trào sáng kiến

Từ phổ cập kỹ năng số đến làm chủ công nghệ

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, địa phương có hơn 348.000 công nhân, lao động, trong đó trên 329.700 người làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,7%. Đây vừa là nguồn lực, vừa đặt ra yêu cầu phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng để người lao động thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

Xác định chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn tỉnh đặt mục tiêu hơn 90% công nhân, lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại phường Nông Trang, các lớp tập huấn đã kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn với hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Cùng với phổ cập kỹ năng số, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn Phú Thọ đẩy mạnh, khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất. Sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3.000 sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được công nhận, với giá trị làm lợi khoảng 40 tỷ đồng; 10 sáng kiến được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đáng chú ý, phong trào sáng kiến tại địa phương đang xuất hiện thêm những giải pháp ứng dụng AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, Internet vạn vật và công nghệ số. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình chuyển từ lao động dựa chủ yếu vào kinh nghiệm sang lao động có khả năng khai thác tri thức và công nghệ.

Tuy nhiên, sử dụng thành thạo dịch vụ trực tuyến mới là bước khởi đầu. Để công nhân thực sự không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI, cần tiến tới đào tạo kỹ năng vận hành thiết bị thông minh, khai thác dữ liệu, nhận diện rủi ro công nghệ và sử dụng các công cụ AI phù hợp với từng vị trí việc làm.

Điều này đòi hỏi công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, xây dựng chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu thực tế của từng ngành nghề. Đồng thời, cần quan tâm những lao động lớn tuổi, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, tránh hình thành khoảng cách kỹ năng số ngay trong doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh ngày 17/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi dậy và nhân rộng các phong trào sáng kiến mang lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Thành Nam