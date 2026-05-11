Văn hóa số, kỹ năng số sẽ được phổ cập trong toàn xã hội

Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 (gọi tắt là Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030) được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/5.

Chương trình xác định rõ quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu, chủ thể, nguồn lực, động lực của chuyển đổi số. Mọi giải pháp, nền tảng, dịch vụ số cần hướng tới thuận tiện, dễ tiếp cận, an toàn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển công dân số, huy động “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chuyển đổi số”, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo môi trường pháp lý và thể chế đổi mới; doanh nghiệp đặt bài toán thực tiễn; nhà trường và nhà khoa học đóng vai trò giải bài toán, phát triển công nghệ.

Theo các chuyên gia, với mục tiêu giảm nghèo thông tin cho người dân, nhất là những người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai hiệu quả Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 được nhận định có ý nghĩa to lớn.

Bởi lẽ, đề án này sẽ thúc đẩy công bằng trong tiếp cận thông tin và dịch vụ thiết yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền thông qua việc thúc đẩy phát triển công dân số và phổ cập các dịch vụ số tới toàn dân. Đồng thời, không cần phải đi xa, người dân có thể tiếp cận các thông tin chính thống và dịch vụ công qua môi trường số.

Về tầm nhìn đến năm 2035, Chương trình Đề án 06 giai đoạn mới hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững, toàn diện, trong đó: Mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, với dữ liệu dân cư là hạt nhân, được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng Chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực.

Cũng đến năm 2035, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao nhờ các tiện ích số; văn hóa số, kỹ năng số trở thành phổ cập trong toàn xã hội; người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời; dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh...

Sáu nhóm mục tiêu cụ thể cần đạt trong giai đoạn 2026 – 2030 gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; phục vụ phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, với nhóm mục tiêu phục vụ phát triển công dân số, Đề án 06 giai đoạn mới vạch rõ hàng loạt chỉ tiêu như: Tỷ lệ người dân Việt Nam được cấp căn cước có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt trên 80% trong năm 2026 và 100% vào năm 2030; số lượng tài khoản VNeID hoạt động thường xuyên đạt 40% trong năm 2026 và 70% vào năm 2030; 100% cán bộ cơ quan nhà nước được tập huấn kỹ năng số cơ bản ngay trong năm nay.

Cũng trong năm 2026, 100% các bộ, ngành địa phương cung cấp học liệu và tổ chức khóa học trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; chỉ tiêu hoàn thành phổ cập kỹ năng số cơ bản cho lực lượng lao động đạt 50% trong năm 2026 và 90% vào năm 2030; số lượng tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID đạt 20 triệu tài khoản trong năm 2026 và đến năm 2030 là 40 triệu tài khoản...

Phát triểnVNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích

Để hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra, tại Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Chính phủ cũng đã hướng dẫn cụ thể 10 nhóm nhiệm vụ, với 74 giải pháp cần được tập trung triển khai trong thời gian tới, có nêu rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện cũng như kết quả, sản phẩm cần đạt.

Trong đó, với nhóm nhiệm vụ phát triển công dân số, Bộ GD&ĐT được giao chủ trì xây dựng chương trình đào tạo năng lực số theo các cấp độ (cơ bản, trung cấp, nâng cao, chuyên sâu) phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời tích hợp nội dung giáo dục công dân số vào chương trình giáo dục chính quy các cấp học, bậc học và chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và khả thi.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên gồm tích hợp các tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và triển khai các khóa đào tạo công dân số trên nền tảng số này.

Bộ Công an sẽ chủ trì việc phát triển ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, với các chức năng: Lưu trữ dữ liệu số của công dân; định danh xác thực điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNeID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội; là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp, và người dân với người dân; cung cấp các tiện ích khác.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2026, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an triển khai hướng dẫn các cơ sở y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu để triển khai Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.