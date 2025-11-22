Phong trào thi đua trong toàn hệ thống Công đoàn PTSC được đẩy mạnh, đặc biệt tại các công trình trọng điểm về cơ khí dầu khí, dịch vụ vận hành - bảo dưỡng và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Ảnh: Trúc Lâm

Giai đoạn 2023-2025, phong trào thi đua trong toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được đẩy mạnh, đặc biệt tại các công trình trọng điểm về cơ khí dầu khí, dịch vụ vận hành - bảo dưỡng và năng lượng tái tạo ngoài khơi - lĩnh vực PTSC tiên phong trong Tập đoàn. Nhiều sáng kiến, cải tiến của người lao động đã được ghi nhận và áp dụng, góp phần tiết giảm chi phí, rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng kỹ thuật; cùng với đó là 1.620 khóa đào tạo với hơn 38.000 lượt tham gia, giúp nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Hoạt động chăm lo đời sống người lao động được triển khai rộng khắp: gần 15 tỷ đồng thăm hỏi người lao động dịp Tết; hỗ trợ đoàn viên khó khăn và gia đình bị bệnh hiểm nghèo gần 5 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” và “Nhà nghĩa tình Dầu khí” cho các trường hợp khó khăn về nhà ở; đầu tư, nâng cấp hàng loạt công trình phúc lợi, khu thể thao, nhà ăn, nhà ở tại các cơ sở sản xuất. Đặc biệt, trong giai đoạn 2023-2025, PTSC đã triển khai hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị 74,4 tỷ đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khẳng định hình ảnh doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Công tác văn hóa thể thao cũng tiếp tục tạo dấu ấn với hội thao các khu vực và hội thao, hội diễn toàn Tổng công ty, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và giàu bản sắc PTSC. Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng với hệ thống an toàn vệ sinh viên được kiện toàn, các chương trình huấn luyện, diễn tập thường xuyên, góp phần giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực có độ nguy hiểm cao.

Đặc biệt, Công đoàn PTSC đã chủ động tham gia xây dựng các quy chế liên quan trực tiếp đến người lao động, từ thỏa ước lao động tập thể đến quy chế tiền lương - thưởng, bảo đảm mọi quyền lợi đều cao hơn hoặc tương đương quy định pháp luật. Các cuộc đối thoại định kỳ được duy trì thực chất, tất cả các thắc mắc, kiến nghị được giải đáp kịp thời; nhiều vấn đề đặc thù trong môi trường làm việc đa địa bàn, cường độ cao đã được xử lý thỏa đáng, giữ vững quan hệ lao động hài hòa - ổn định.

Công Thành