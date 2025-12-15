Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist cho biết hiện nay Công đoàn Tổng công ty đang quản lý 29 Công đoàn cơ sở thành viên với tổng số đoàn viên 6.737/7.259 lao động, đạt tỷ lệ 92,81%.

Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Tổng công ty đã tập trung chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị Người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí của Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị, tổ chức Công đoàn các cấp phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo tốt đời sống đoàn viên, lao động.

Thời gian qua, Công đoàn Saigontourist Group tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi và thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên và người lao động

Trong chương trình "Tháng Công nhân" lần thứ 16, Công đoàn Saigontourist Group đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi và thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên và người lao động; chăm lo cho 200 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 250 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn năm nay, Công đoàn Saigontourist Group đã trao tặng quà cho 10 đoàn viên tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các Công đoàn cơ sở thực hiện nhiều công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, thu hút hơn 1.800 đoàn viên tham gia; tham gia tổ chức Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group… góp phần vào thành tích của Saigontourist Group trong đón tiếp và phục vụ 923.000 lượt khách, đạt tổng doanh thu 7.770 tỷ đồng và tổng lãi G.O.P 1.936 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Công đoàn cũng tích cực trong công tác phát triển đoàn viên mới, với 284 đoàn viên được kết nạp và tiếp nhận 2 Công đoàn cơ sở từ các tỉnh khác, nâng tổng số đoàn viên công đoàn là 6.352 với 28 tổ chức Công đoàn cơ sở. Công đoàn cũng đã giới thiệu 116 đoàn viên ưu tú và kết nạp 20 đảng viên mới.

Hội nghị cũng đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2025-2030. Phấn đấu trong 5 năm, vận động trên 50% người lao động tích cực nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (trong đó có trên 40% người lao động được đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ); phát triển đoàn viên Công đoàn mỗi năm từ 200 - 300 đoàn viên mới; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phấn đấu mỗi năm có từ 200 công trình trở lên…

Hồng Kỳ