Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, khuyến khích đoàn viên, người lao động đề xuất sáng kiến, ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ Sáu (mở rộng) của Liên đoàn lao động TP. Hà Nội

Sáng 2/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Kỳ họp lần thứ Sáu (mở rộng), đánh giá kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quý III; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Tại hội nghị, LĐLĐ thành phố đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là triển khai quyết liệt kế hoạch thi đua cao điểm 90 ngày phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các đơn vị được yêu cầu rà soát địa bàn, doanh nghiệp và số lao động chưa tham gia Công đoàn; chủ động tiếp cận, tuyên truyền, vận động, hướng tới phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS thực chất, bền vững.

Các đại biểu đã trao đổi nhiều giải pháp tiếp cận người lao động, đặc biệt tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS sau khi thành lập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô. Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều mô hình, cách làm mới đã được hình thành từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tập hợp, chăm lo cho người lao động.

Đáng chú ý, 100% Công đoàn xã, phường đã triển khai Chương trình “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”, tạo thêm kênh để tổ chức Công đoàn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, qua đó kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đưa đổi mới sáng tạo vào từng vị trí việc làm

Một điểm nhấn khác tại hội nghị là việc LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026” trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Phát động phong trào, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam đề nghị các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng khoa học, công nghệ vào công việc.

Điểm đáng chú ý là đổi mới sáng tạo được đặt trong những công việc cụ thể tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Một sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất, một giải pháp tiết kiệm nguyên liệu, rút ngắn thời gian thao tác hay ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công việc đều có thể tạo ra giá trị thiết thực.

Thông qua phong trào, Công đoàn Thủ đô hướng tới khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ, đưa tinh thần đổi mới từ các cuộc vận động đi vào từng tổ, đội sản xuất và từng vị trí việc làm; qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc đồng thời phát động cao điểm phát triển đoàn viên và phong trào đổi mới sáng tạo cũng cho thấy yêu cầu mới đối với hoạt động Công đoàn: không chỉ mở rộng lực lượng, chăm lo và bảo vệ người lao động, mà còn tạo môi trường để đoàn viên phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và Thủ đô.

Chủ động chăm lo Tết và ổn định quan hệ lao động cuối năm

Đối với nhiệm vụ quý IV/2026, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực từ sớm để chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các hoạt động chăm lo cần hướng đúng đối tượng, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập hoặc chịu tác động từ những biến động sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Cùng với chăm lo đời sống, Công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình quan hệ lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tại cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Từ nay đến hết năm, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt. Đợt thi đua cao điểm 90 ngày không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới cách thức tiếp cận, tập hợp người lao động, xây dựng CĐCS thực sự là chỗ dựa của đoàn viên.

Thành Nam