Với người công nhân, đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ một thao tác được rút ngắn, một thiết bị được cải tiến để an toàn hơn; với cán bộ công đoàn, đó có thể là cách sử dụng nền tảng số để đến gần người lao động hơn…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và phong trào thi đua hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Ngày 2/10, tại kỳ họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đỗ Trọng Nam phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 25/9 đến hết ngày 5/10, cùng tuần cao điểm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Nếu ở tầm quốc gia, những ngày này Hà Nội là nơi diễn ra các diễn đàn về tương lai khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, triển lãm Vietnam InnoShow 2026, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư, thì ở một không gian khác, Công đoàn Thủ đô lựa chọn cách đưa đổi mới sáng tạo đến gần hơn với những người trực tiếp lao động.

Thông điệp được đặt ra rất cụ thể: mỗi đoàn viên có một sáng kiến; mỗi công đoàn cơ sở có một hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xác định chủ đề thi đua năm 2026 là “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả”. Các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Bình dân học vụ số”, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý được triển khai với mục tiêu xây dựng đội ngũ “công nhân số” có khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Bởi thế, khi Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra, Công đoàn Hà Nội có sẵn những câu chuyện từ cơ sở để nối dài tinh thần ấy.

300 sáng kiến, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được LĐLĐ Thành phố khen thưởng trong năm 2026; 53 tác giả, nhóm tác giả được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Thay vì coi sáng tạo là công việc riêng của nhà khoa học hay kỹ sư nghiên cứu, đợt thi đua năm nay khuyến khích mọi đoàn viên nhìn lại chính công việc mình đang làm và đặt câu hỏi: có thể làm nhanh hơn, tốt hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn hay không?

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu các cấp công đoàn phải tạo điều kiện để ý tưởng của người lao động không dừng ở đề xuất. Tổ chức Công đoàn cần trở thành cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và đào tạo để những sáng kiến có tiềm năng được đánh giá, hoàn thiện, thử nghiệm và đưa vào thực tiễn.

Tại hội nghị ngày 2/10, LĐLĐ Thành phố vì thế đặt ra bốn nhóm nhiệm vụ. Trước hết là tạo chuyển biến về nhận thức đối với vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Các nền tảng như iHanoi, HanoiWork và hệ thống mạng xã hội của tổ chức Công đoàn được yêu cầu khai thác để đưa kiến thức, câu chuyện sáng tạo và những mô hình hiệu quả đến với đoàn viên.

Nhưng tuyên truyền chỉ là bước đầu. Đích đến vẫn là những thay đổi tại nơi làm việc. Ở đó, một sáng kiến chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm; hoặc giúp chính người lao động giảm thao tác nặng nhọc, có môi trường làm việc an toàn và thu nhập tốt hơn.

Đây cũng là lý do phong trào đổi mới sáng tạo được Công đoàn Hà Nội đặt cạnh phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Sáng tạo không tách khỏi quyền lợi người lao động; năng suất tăng cần hướng tới tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống của người trực tiếp làm ra giá trị ấy.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn Hà Nội đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc, phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, nhiều vấn đề về tiền lương, thời giờ làm việc, bữa ăn ca và an toàn lao động được đưa ra trao đổi, giải quyết.

Đối thoại tưởng như là câu chuyện về quan hệ lao động, nhưng cũng chính là điều kiện để đổi mới sáng tạo phát triển. Bởi một người lao động chỉ mạnh dạn đề xuất cách làm mới khi họ cảm thấy tiếng nói của mình được tôn trọng.

Đợt hưởng ứng năm nay vì thế còn đặt ra yêu cầu phát hiện, biểu dương những sáng kiến thiết thực, nhân rộng mô hình hiệu quả và khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp mới.

Từ một sự kiện quốc gia, tinh thần đổi mới đang được đưa xuống nhà máy, công trường, văn phòng và từng vị trí việc làm. Từ những sáng kiến nhỏ giải quyết một bất cập hằng ngày, có thể hình thành những cải tiến đem lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp và xã hội.

“Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, vì thế, không nhất thiết đòi hỏi mỗi người phải tạo ra một phát minh lớn. Điều quan trọng hơn là hình thành thói quen không bằng lòng với cách làm cũ, chủ động tìm cách làm tốt hơn và biến sáng tạo thành công việc thường ngày.

Đó chính là cách Ngày hội Đổi mới sáng tạo đi từ một sự kiện kéo dài vài ngày trở thành một phong trào được nuôi dưỡng mỗi ngày trong đội ngũ người lao động Thủ đô.

Thành Nam