Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam

Đã sắp kết thúc năm 2025, trong khi khoảng cách để Tổng công ty đạt tới đích theo kế hoạch của Bộ Công Thương giao còn rất xa. Đây là lúc đòi hỏi toàn thể tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên và NLĐ trong Tổng công ty phải nhìn thẳng vào sự thật, biến áp lực thành động lực; biến thách thức thành sức mạnh tinh thần vượt khó của người thợ Giấy để phấn đấu quý IV/2025 sản xuất đạt 27.000 tấn giấy, tiêu thụ 47.000 tấn. Đây là con số rất cao đòi hỏi sự nỗ lực phi thường và sự thay đổi toàn diện trong tư duy làm việc.

Nhằm tạo động lực, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, ngày 15/10/2025, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Chương trình phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV/2025 và năm 2025.

Phong trào hướng tới việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống ổn định cho người lao động. Thời gian thi đua diễn ra trong quý IV/2025. Đối tượng thi đua khen thưởng gồm: Các tập thể trực tiếp sản xuất, đơn vị hạch toán báo sổ; Phòng Kinh doanh, và các đơn vị thuộc Tổng công ty tương đương với đơn vị hạch toán báo sổ hoặc các phân xưởng thuộc các đơn vị hạch toán báo sổ có đóng góp tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong tháng và quý IV/2025. Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch, Tổng giám đốc sẽ xem xét khen thưởng bằng tiền từ Quỹ thi đua khen thưởng của Tổng công ty cho các tập thể đạt thành tích cao.

Tại buổi phát động thi đua, ông Tạ Đức Long, Quyền Tổng Giám đốc với vai trò Chủ tịch Hội đồng thi đua TCT kêu gọi mỗi đơn vị, phân xưởng, bộ phận, mỗi cá nhân trong Tổng công ty hãy: Tận dụng tối đa công suất thiết bị, đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu định mức kinh tế, kỹ thuật; tăng cường phối hợp giữa khối sản xuất và khối tiêu thụ cũng như các đơn vị, phòng ban, tạo nên một chuỗi giá trị liền mạnh và hiệu quả.

Đại diện cho người lao động, bà Ngô Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn TCT cũng cam kết đồng hành cùng chuyên môn, động viên, khích lệ NLĐ chia sẻ, phát huy tinh thần thi đua lao động, vượt khó phấn đấu để Tổng công ty về đích thắng lợi. Công đoàn Tổng công ty sẽ phối hợp tốt cùng Hội đồng thi đua khen thưởng, các đơn vị chức năng theo dõi sát sao, đảm bảo mọi thành tích đều được ghi nhận công bằng, khen thưởng kịp thời xứng đáng theo đúng tinh thần: làm nhiều hưởng nhiều, làm tốt được vinh danh. Công đoàn TCT cũng có chương trình khen thưởng, động viên đến các ka sản xuất khi đạt kế hoạch, chỉ tiêu giao theo từng ngày, từng tháng và quý IV/2025.

Hiện nay, tổng số công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam khoảng 4.029 người. 100% số công nhân lao động đều có trình độ văn hóa 10/10 hoặc 12/12; 29,9% số công nhân có trình độ công nhân kỹ thuật hoặc đào tạo nghề; 15,3% công nhân có trình độ trung cấp; 16,2% công nhân có trình độ đại học, trên đại học; 36,4% công nhân là đảng viên; 17,9% công nhân giữ các vị trí lãnh đạo từ trưởng ca, đốc công, trưởng - phó phòng và tương đương trở lên.

Để tạo động lực, biến những con số thách thức thành mục tiêu và kết quả hiện thực, các đơn vị, các ca, các phân xưởng cùng với lãnh đạo đơn vị đã tham ký kết thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu quý IV và cả năm 2025 trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng công ty, của Hội đồng thi đua.

Những năm qua, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt vào mỗi dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động… ví dụ như: Công đoàn phối hợp với chuyên môn tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tập trung nguồn lực chăm lo lợi ích cho người lao động; rà soát thỏa ước lao động tập thể; đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động…

Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn Tổng công ty. Các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức việc kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong Tháng Công nhân; trao nhà “Mái ấm công đoàn”…; xây dựng phong trào hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, rộng khắp; tổ chức các hoạt động công tác nữ CNVC LĐ và xây dựng phong trào nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền và thực hiện luật Bình đẳng giới, luật Phòng chống bạo lực gia đình và chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ….. qua đó, tạo cho người lao động yên tâm làm việc, ngày càng tin tưởng vào hoạt động của tổ chức công đoàn.

Thành Toàn