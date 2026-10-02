Từ hiểu Nghị quyết đến hành động

Điểm lại hành trình cuộc thi, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Nguyễn Lương Tâm cho biết, cuộc thi được triển khai với mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động không chỉ nắm được nội dung Nghị quyết 72 mà còn hiểu sâu hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện những mục tiêu lớn về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sức lan tỏa được thể hiện qua những con số: 134/157 đơn vị tham gia, đạt tỷ lệ 85,4%, với 34.669 lượt người dự thi. Bên cạnh 25 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi còn phải thực hiện bài tự luận, liên hệ nội dung nghị quyết với công việc, trách nhiệm và thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Chính yêu cầu ấy tạo thêm chiều sâu cho cuộc thi. Nghị quyết không chỉ được tiếp nhận qua những câu chữ mà được đặt vào môi trường bệnh viện, cơ sở y tế, công việc hằng ngày của bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, cán bộ và người lao động.

Tại lễ trao giải, hai giải Nhất được trao cho Đỗ Thu Nga, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Trần Thị Thu Phương, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Ban tổ chức đồng thời trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải chuyên đề; biểu dương những đơn vị có số lượng người tham gia lớn, tỷ lệ đoàn viên hưởng ứng cao và nhiều thí sinh đạt điểm tối đa.

Trong những câu chuyện được ghi nhận có GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, với giải “Bài viết có cảm nghĩ sâu sắc nhất”. Một cán bộ quản lý bệnh viện viết về Nghị quyết 72 từ thực tiễn nghề nghiệp cũng cho thấy ý nghĩa mà cuộc thi hướng tới: đưa một nghị quyết lớn của Đảng đến với từng vị trí công tác, để mỗi người tự xác định phần việc và trách nhiệm của mình.

Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra những định hướng lớn, từ chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh, củng cố y tế dự phòng và y tế cơ sở đến nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Đối với Công đoàn Y tế Việt Nam, đưa nghị quyết vào cuộc sống còn có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi đội ngũ mà Công đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ cũng chính là lực lượng trực tiếp thực hiện những mục tiêu mà Nghị quyết 72 đặt ra.

Một nền y tế muốn chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trước hết cần một đội ngũ cán bộ y tế đủ năng lực, yên tâm làm việc và được bảo vệ. Vì thế, thực hiện Nghị quyết 72 không thể tách rời việc chăm lo điều kiện làm việc, sức khỏe nghề nghiệp, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của những người đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đây cũng là hướng Công đoàn Y tế Việt Nam xác định cho giai đoạn 2026-2030. Trong chương trình phối hợp với Bộ Y tế, tổ chức Công đoàn đặt hoạt động của mình trong mối quan hệ trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời bám sát Nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe nhân dân và Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bởi vậy, việc tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong hoạt động công đoàn ngay sau lễ trao giải tạo nên một sự tiếp nối đáng chú ý.

Không đứng ngoài công nghệ, cũng không để công nghệ thay thế trách nhiệm con người.

Ngay trong thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 72, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có cách tiếp cận khá cởi mở nhưng thận trọng đối với AI: cho phép người dự thi sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện cách diễn đạt, nhưng không sử dụng AI thay thế tư duy, tạo ý tưởng hay toàn bộ nội dung bài dự thi.

Đó cũng có thể xem là một thông điệp về chuyển đổi số: không đứng ngoài công nghệ nhưng cũng không để công nghệ thay thế trách nhiệm và năng lực của con người.

Cách làm ấy càng có ý nghĩa khi đặt trong yêu cầu đổi mới chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các công đoàn ngành Trung ương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh các phong trào gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Với riêng ngành Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng yêu cầu sự phối hợp giữa Bộ và Công đoàn Y tế Việt Nam phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đồng thời chăm lo, bảo vệ tốt hơn đội ngũ cán bộ y tế trong tình hình mới.

Nhìn từ đó, chương trình chiều 2/10 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một lễ trao giải.

Từ 34.669 lượt người tìm hiểu Nghị quyết 72 đến những cán bộ công đoàn cùng ngồi lại học cách sử dụng AI là một hành trình từ nhận thức đến hành động, từ tuyên truyền sang đổi mới phương thức thực hiện.

Ở đó, vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đang được mở rộng: không chỉ chăm lo, bảo vệ người lao động mà còn kết nối chủ trương với thực tiễn, khuyến khích học tập, thúc đẩy đổi mới và trang bị thêm năng lực để người lao động thích ứng với những thay đổi của thời đại số.

Thành Nam