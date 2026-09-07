Khi tên Joheirry Mola được xướng lên tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tổ chức tại Nha Trang cuối tuần qua, hàng triệu người Cộng hòa Dominica tràn ngập hình ảnh, video ăn mừng, trong khi các báo lớn đồng loạt đưa tin trang nhất, đánh dấu lần thứ 2 sau 44 năm quốc gia Caribbean này có đại diện lên ngôi Hoa hậu Thế giới.

Joheirry Mola lên ngôi Miss World 2026:

"Tôi đã hứa và đã làm được"

Theo Hoy và Cibao Noticias, ngay sau khi đăng quang, Mola không giấu được cảm xúc khi phát biểu trước truyền thông. Cô nói mình đã hứa với người dân Cộng hòa Dominica và nay đã thực hiện được lời hứa đó, nhấn mạnh hành trình 44 năm chờ đợi của cả một đất nước giờ đã có kết quả. Mola thừa nhận khó có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này.

Chủ tịch Julia Morley hội ngộ tân Miss World 2026 Joheirry Mola cùng 2 á hậu Elisabeth Reynés và Taanusiya Chetty sau đêm đăng quang. Ảnh: Miss World

Bà Diany Mota, Giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Thế giới Cộng hòa Dominica không kìm được niềm vui. Bà hạnh phúc vì chiến thắng của Mola, gọi tân hoa hậu là người có tâm hồn thuần khiết, đồng thời nhắc đến những nỗ lực âm thầm phía sau một hành trình dự thi quốc tế mà công chúng ít khi nhìn thấy. Bà Mota cho biết ngay khi Mola trở về nước, ê-kíp sẽ tổ chức một buổi đón tiếp lớn để người dân có thể cùng tham gia ăn mừng.

Tổng thống, các quan chức đồng loạt lên tiếng

Theo N Digital, Tổng thống Luis Abinader là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội X.

“Thật tự hào, Joheirry. Hôm nay, cháu đã làm nên lịch sử khi mang về cho Cộng hòa Dominica vương miện Miss World, 44 năm sau chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Chúc mừng cháu vì thành tích tuyệt vời này! Cả đất nước đang cùng cháu ăn mừng”, ông viết.

Tổng thống Luis Abinader hạnh phúc trước chiến thắng của Joheirry Mola. Ảnh: N

Phó Tổng thống Raquel Peña, Đệ nhất phu nhân Raquel Arbaje, Bộ trưởng Du lịch David Collado và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Eduardo Sanz Lovatón cũng lần lượt đăng thông điệp chúc mừng, nhấn mạnh hành trình của Mola không chỉ gắn với sắc đẹp mà còn với thông điệp giáo dục, phụng sự cộng đồng. Bộ Ngoại giao nước này ra thông cáo riêng, nhấn mạnh việc quốc gia một lần nữa chạm đỉnh thế giới sau 4 thập kỷ chờ đợi.

Vẫn theo N Digital, giới truyền thông, nghệ sĩ trong nước cũng nhập cuộc sôi nổi. Nữ MC truyền hình Milagros Germán xúc động khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tên Cộng hòa Dominica được xướng lên, đồng thời nhắc lại dấu ấn mà Mariasela Álvarez để lại từ năm 1982.

Ca sĩ Milly Quezada cũng gửi lời chúc mừng kèm hình ảnh khoảnh khắc đăng quang. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Dominica Celinee Santos đặc biệt nhắc đến công sức của bà Diany Mota phía sau thành tích của Mola.

Người tiền nhiệm 44 năm trước xúc động

Theo El Nacional, người xúc động nhất có lẽ là Miss World 1982 Mariasela Álvarez. Bà chia sẻ trên mạng xã hội rằng đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt nhiều thập kỷ. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không còn sống để chứng kiến ngày này", Álvarez viết.

Theo Portada Nacional, chiến thắng của Mola cũng được nhắc đến như cột mốc nối dài niềm tự hào sắc đẹp Dominica, đặt cạnh tên tuổi Amelia Vega, cựu Hoa hậu Hoàn vũ. Trên các nền tảng mạng xã hội, các từ khóa liên quan đến Mola và Hoa hậu Thế giới nhanh chóng lọt top xu hướng tại Cộng hòa Dominica, kéo theo làn sóng bình luận, chia sẻ từ người dùng trong và ngoài nước, bao gồm cả cộng đồng người Dominica sinh sống tại Mỹ.

Top 3 có những hoạt động đầu tiên sau đêm đăng quang.

Từ sân bay tiễn đưa đến hành trình xuyên lục địa

Theo Diario Libre, trước khi lên đường sang Việt Nam hồi đầu tháng 8, Mola từng được tiễn đưa trong một buổi lễ trang trọng tại Sân bay Quốc tế Las Américas, với sự tham dự của gia đình, người hâm mộ, đoàn nghệ thuật dân gian thuộc Bộ Du lịch cùng đại diện tổ chức Hoa hậu Thế giới Cộng hòa Dominica.

Khi đó, Mola được giới thiệu là đại sứ mang theo văn hóa, vẻ đẹp và giá trị của người Dominica đến với hơn 100 thí sinh từ khắp các châu lục. Ngoài vai trò hoa hậu, Mola còn là phóng viên phụ trách chuyên mục Ventana a Quisqueya (Cửa sổ nhìn về Quisqueya) của kênh Univision 41 tại New York, chuyên đưa tin về văn hóa, du lịch Dominica dành cho cộng đồng người gốc Dominica tại Mỹ.

Với vương miện vừa giành được, Joheirry Mola sẽ đại diện Cộng hòa Dominica thực hiện chuỗi hoạt động quốc tế trong một năm tới.

Nguồn: Infobae, Hoy, N Digital, El Nacional

Video: Nhanstudio97