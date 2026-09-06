Đây là lần thứ 2 Cộng hòa Dominica lên ngôi Miss World, sau chiến thắng của Mariasela Álvarez năm 1982 - đúng 44 năm trước. Trước Mola, Cộng hòa Dominica cũng 2 lần đạt vị trí á hậu 1 với Claudia Cruz năm 2004 và Yaritza Reyes năm 2016.

Đây là lần thứ 2 Cộng hòa Dominica lên ngôi Miss World.

Từ phóng viên truyền hình đến vương miện Miss World

Joheirry Mola sinh ra và lớn lên tại Santo Domingo năm nay 24 tuổi, cao 1,75m, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE). Cô theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp song song với vai trò giáo viên, đồng thời là phóng viên cho một chương trình của kênh Univision 41 tại New York, chuyên đưa tin về văn hóa, du lịch và những câu chuyện tôn vinh đất nước Dominica dành cho cộng đồng người Dominica sinh sống ở nước ngoài.

Joheirry Mola theo đuổi công việc người mẫu, giáo viên, phóng viên.

Kinh nghiệm 2 năm dẫn dắt họp báo và tường thuật trực tiếp, trong đó có lễ trao giải Premios Soberano lần thứ 41 diễn ra tại Nhà hát Quốc gia Eduardo Brito ở Santo Domingo hồi tháng 3, được xem là một trong những nền tảng giúp tân hoa hậu tự tin trước ống kính và các câu hỏi ứng xử xuyên suốt hành trình tại Việt Nam.

Mola đăng quang Miss World Dominican Republic 2025 từ người tiền nhiệm Mayra Delgado, trước khi lên đường sang Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi. Trả lời phỏng vấn trước chuyến đi, cô nói việc đại diện đất nước tại một đấu trường sắc đẹp có bề dày lịch sử vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, đòi hỏi cô giữ vững bản sắc Dominica trong suốt hành trình.

Tân Miss World 2026 tự tin trong suốt hành trình ở Việt Nam.

Dự án Người đẹp nhân ái mà Mola theo đuổi mang tên Voices of Tomorrow - Tiếng gọi của ngày mai, tập trung trao quyền cho trẻ em và thanh niên bằng cách hỗ trợ học ngoại ngữ, tiếp cận nguồn lực giáo dục và xây dựng sự tự tin để các em chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức toàn cầu.

Từng có nhiều năm đứng lớp trước khi bước vào làng thi sắc đẹp, Mola cho rằng giáo dục là con đường phục hồi phẩm giá và mở ra cơ hội cho những đứa trẻ thiệt thòi. Lớn lên giữa 2 nền văn hóa Mỹ và Dominica, cô cho biết bản thân được nuôi dưỡng bởi sự kỷ luật kiểu Mỹ hòa quyện cùng sự ấm áp và mạnh mẽ trong cảm xúc của người Dominica.

Joheirry Mola lớn lên giữa 2 nền văn hóa Mỹ và Dominica.

Vô địch Top Model rồi ghi điểm liên tiếp ở 2 vòng ứng xử

Tại Miss World lần thứ 73, Mola giành chiến thắng khu vực châu Mỹ và Caribbean ở thử thách Top Model, vượt qua các đối thủ đến từ Guyane thuộc Pháp, Mỹ, Venezuela và Colombia để giành vé vào top 40 chung cuộc. Từ đây, cô tiếp tục đi qua các vòng top 20, top 12 rồi top 6, trước khi giành ngôi vị cao nhất.

Ở vòng ứng xử top 12, Mola nhận câu hỏi từ ban giám khảo về những phẩm chất then chốt để trở thành đại diện khu vực châu Mỹ - Caribe tại Miss World. Cô trả lời muốn mang đến hình ảnh một người phụ nữ dám phá vỡ rào cản, hiểu rằng vẻ đẹp hình thể không phải là tất cả và mục đích sống của mỗi người luôn lớn hơn chính bản thân họ.

Joheirry Mola trong 2 phần thi ứng xử top 12 và top 6.

Là một giáo viên, Mola nói mình hạnh phúc khi được trao tri thức cho học trò nhưng điều cô muốn các em thực sự hiểu là cuộc sống, suy cho cùng, là để phụng sự có mục đích. "Tôi muốn có một chỗ ngồi ở chiếc bàn ấy nhưng hơn thế, tôi muốn chuẩn bị sẵn những chỗ ngồi khác để các em cũng sẵn sàng bước vào cuộc sống", cô nói.

Joheirry Mola trong phần thi ứng xử top 6:

Đến vòng ứng xử top 6, Mola nhận câu hỏi từ giám khảo, Thạc sĩ Phạm Kim Dung về dự án Người đẹp nhân ái đang thực hiện tại Cộng hòa Dominica và sẽ cải thiện dự án này ra sao nếu đăng quang Hoa hậu Thế giới. Mola giới thiệu về dự án Voices of Tomorrow đến với trẻ em tại các cộng đồng khó khăn ở Cộng hòa Dominica, xuất phát từ niềm tin rằng khi các em biết thêm một ngôn ngữ, cánh cửa cơ hội mở ra trong cuộc đời các em sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cô kể từng nói với các em gái trong dự án rằng nhờ chính công cụ ấy, mình mới có mặt trên sân khấu Nha Trang hôm nay. "Chúng tôi có trong tay công cụ để nói lên cảm xúc, nói lên mục đích của chính mình", Mola chia sẻ, đồng thời khẳng định đây là điều cô sẽ luôn mang theo trong tim: được trao cho những đứa trẻ ấy một công cụ đồng hành cùng các em suốt cuộc đời.

Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026:

Hai câu trả lời liên tiếp, gắn liền với chính công việc giáo viên và dự án cộng đồng cô theo đuổi nhiều năm trước khi bước vào làng thi sắc đẹp, được xem là yếu tố giúp Mola thuyết phục ban giám khảo đi đến quyết định cuối cùng, đưa Cộng hòa Dominica trở lại đỉnh cao Miss World sau 44 năm.

Ảnh: Instagram, video: Miss World