Xem trực tiếp chung kết Miss World 2026:





Tối 5/9, đêm chung kết Miss World chính thức diễn ra tại Quảng trường 2/4, Nha Trang. Ba MC sân khấu chính là hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle và đương kim Mr World Daniel Mejía Romero.

Sân khấu Miss World 2026 bừng sáng khi 111 người đẹp lần lượt xuất hiện trong những thiết kế dạ hội lộng lẫy, được chia thành bốn khu vực: Châu Mỹ và Caribe với 28 thí sinh, Châu Phi với 25 thí sinh, Châu Âu với 32 thí sinh và Châu Á - Châu Đại Dương với 26 thí sinh. Các thí sinh sải bước theo từng cặp, tạo nên những màn kết hợp đa sắc màu, nơi vẻ đẹp, phong cách và văn hóa của các châu lục cùng hội tụ trên một sân khấu.

Đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm châu Á - châu Đại Dương. Với chiều cao nổi bật cùng thần thái tự tin, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý khi nhóm châu Á - châu Đại Dương tiến ra sân khấu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các thí sinh Miss World 2026 trong phần trình diễn mở màn chung kết Dances of the World.

*Tiếp tục cập nhật

Ảnh, video: BTC