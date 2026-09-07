Ngày 7/9/2026, CafeF chính thức công bố danh sách VNTAX 200 năm 2026, vinh danh 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm 2025. Đây là năm thứ 3 liên tiếp danh sách được công bố.

Lĩnh vực Công nghệ - Viễn thông đứng thứ 5 với tổng mức nộp 65.000 tỷ đồng với các đại diện nổi bật là Viettel, VNPT, FPT và VNG Group.

200 doanh nghiệp hàng đầu đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng

Theo kết quả công bố, tổng nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp trong danh sách đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng (tương đương mức tăng 25%) so với con số 794.000 tỷ đồng của kỳ xếp hạng trước.

Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 2,65 triệu tỷ đồng, khối 200 doanh nghiệp ưu tú này đã đóng góp tới hơn 37% tổng số thu cả nước.

Về cơ cấu loại hình, danh sách gồm 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI/liên doanh.

Dù không chiếm số đông về số lượng, khối doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ lực về giá trị khi đóng góp hơn 424.000 tỷ đồng (chiếm 43% tổng giá trị bảng xếp hạng).

Bám sát ngay sau là khối doanh nghiệp tư nhân với tổng mức nộp đạt hơn 390.000 tỷ đồng (chiếm 39%).

Sự bứt phá ngoạn mục của các tập đoàn tư nhân hàng đầu, cộng hưởng cùng nguồn thu quy mô lớn và ổn định từ khối doanh nghiệp nhà nước và FDI, đang hình thành bệ đỡ tài chính vững chắc, tạo xung lực then chốt đưa kinh tế Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Nguồn thu ngân sách dồi dào từ các doanh nghiệp này tạo dư địa tài khóa quan trọng để Chính phủ tăng tốc đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, củng cố hệ thống an sinh xã hội, y tế và giáo dục mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa trực tiếp tới đời sống của hàng triệu người dân.

Những doanh nghiệp nào là trụ cột của ngân sách quốc gia?

Sức nặng của bảng xếp hạng tập trung lớn vào nhóm hạt nhân: Top 20 doanh nghiệp dẫn đầu đóng góp tới 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả danh sách VNTAX 200, cho thấy vai trò cực kỳ lớn của nhóm doanh nghiệp chủ chốt trong nhiệm vụ kiến tạo nguồn lực ngân sách quốc gia.

Với mức đóng góp ngân sách tăng đột biến từ 56.200 tỷ lên gần 148.800 tỷ đồng, Vingroup cũng lần đầu tiên trở thành doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh Vingroup, trong Top 20 còn có 5 đại diện khác của khối doanh nghiệp tư nhân gồm Sunshine Group, NH Smart City (thành viên BRG Group), Hòa Phát, Thành Công và THACO.

Đứng ở vị trí số 2 đồng thời dẫn đầu nhóm doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam/PVN) với mức nộp 91.000 tỷ đồng, tăng 13.600 tỷ so với năm trước.

Sáu doanh nghiệp nhà nước khác góp mặt trong Top 20 gồm có Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Đứng đầu khối doanh nghiệp nước ngoài (bao gồm các công ty có công ty mẹ là DN nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh có vốn nước ngoài chiếm đa số) là Heineken Vietnam với mức nộp khoảng 27.000 tỷ đồng; cùng những tên tuổi khác như Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Tổng cộng có 26 doanh nghiệp có mức nộp trên 10.000 tỷ đồng – tăng 9 đơn vị so với danh sách năm trước. Ngoài các công ty trong Top 20, 6 doanh nghiệp khác góp mặt trong nhóm nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm BIDV, Ford, FPT, Techcombank, Vietinbank và MB.

Ba lĩnh vực then chốt là bất động sản – năng lượng – tài chính

Nhờ nguồn thu tăng mạnh từ Vingroup, Sunshine Group, NH Smart City với mức nộp từ vài chục nghìn tỷ đồng trở lên, bất động sản - xây dựng trở thành nhóm ngành đóng góp lớn nhất của VNTAX 200 với tổng mức nộp hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24%.

Các doanh nghiệp bất động sản khác như Nam Long Group, Tân Á Đại Thành (MEYLAND), Văn Phú, Kinh Bắc City... với hàng loạt dự án đang triển khai cũng góp phần không nhỏ trong việc gia tăng nguồn thu cho nhà nước đồng thời trực tiếp thúc đẩy nhiều lĩnh vực liên quan trong chuỗi giá trị như xi măng, sắt thép, nội thất... qua đó tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm mới.

Các doanh nghiệp thép - vật liệu xây dựng với các đại diện tiêu biểu như Hòa Phát, Tập đoàn Hoa Sen đóng góp gần 20.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực năng lượng - tài nguyên, bao gồm Dầu khí, Xăng dầu, Điện năng và Than - Khoáng sản là nhóm ngành lớn thứ 2 với tổng mức nộp hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm 22,3%.

Lĩnh vực này không có nhiều doanh nghiệp nhưng mỗi đơn vị đều có mức nộp rất lớn như PVN, Vinacomin, EVN, Vietsovpetro hay Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Lĩnh vực tài chính quy tụ 40 doanh nghiệp với tổng mức nộp khoảng 139.000 tỷ đồng. Đóng góp chủ đạo là 23 ngân hàng với tổng mức nộp 104.600 tỷ đồng với 5 đơn vị có mức nộp trên 10.000 tỷ gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Techcombank và MB.

Nhiều đơn vị khác cũng liên tục duy trì mức nộp ngân sách hàng năm cao như ACB, SACOMBANK, HDBank, SHB, LPBank, TPBank, VIB, OCB...

Bên cạnh ngân hàng, các công ty chứng khoán (với các đại diện tiêu biểu VPS, KIS…), bảo hiểm (Bảo Việt, Prudential...), dịch vụ tài chính (F88)... cũng có mức đóng góp ngày càng lớn tương ứng với quy mô hoạt động.

Ô tô là ngành có quy mô nộp ngân sách lớn thứ 4 trong danh sách VNTAX 200 với gần 94.000 tỷ đồng. Bên cạnh những doanh nghiệp lắp ráp lớn như THACO hay TC Group thì những đơn vị phân phối bán lẻ ô tô hàng đầu như TASCO hay VIMID đang đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách.

Ở vị trí thứ 5 là lĩnh vực Công nghệ - Viễn thông với tổng mức nộp 65.000 tỷ đồng, với các đại diện nổi bật là Viettel, VNPT, FPT và VNG Group.

Bên cạnh những lĩnh vực lớn trên, danh sách VNTAX 200 còn có sự hiện diện của các doanh nghiệp đến từ hầu hết các lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế như: Vinamilk, Masan Group, Nutifood, Sữa Quốc tế Lof, Golden Gate trong ngành thực phẩm - đồ uống; Vietjet, Gemadept trong lĩnh vực hàng không - logistics; Stavian Hóa chất trong ngành hóa chất - nhựa; MWG (Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh), PNJ, DOJI, FPT Retail trong ngành bán lẻ; PC1 Group trong lĩnh vực xây lắp - năng lượng…