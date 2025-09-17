Công nghệ sạc mới này sẽ được trang bị trên mẫu SUV Cayenne EV ra mắt năm 2026. Nó hứa hẹn biến việc sạc pin xe điện trở nên đơn giản và tiện lợi như sạc một chiếc điện thoại thông minh.

Hệ thống sạc không dây của Porsche hoạt động dựa trên hai thành phần chính. Một tấm đế sạc nặng khoảng 50 kg, được lắp đặt cố định trên sàn gara hoặc sân đỗ xe và kết nối với lưới điện gia đình. Một tấm nhận sạc được tích hợp vào gầm xe Cayenne EV.

Khi người lái đỗ xe lên tấm đế sạc, hai bộ phận này sẽ tự động căn chỉnh và năng lượng sẽ được truyền qua một từ trường, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng cáp sạc vật lý. Quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu ngay khi xe được đỗ đúng vị trí.

Xe điện sạc không dây.

Để hỗ trợ người lái, hệ thống camera sẽ hiển thị hướng dẫn chi tiết trên màn hình, giúp việc căn chỉnh trở nên dễ dàng và chính xác. Sau khi xe đã vào đúng vị trí, hệ thống treo khí nén sẽ tự động hạ thấp gầm xe xuống còn khoảng 10-15 cm để tối ưu hóa hiệu suất truyền tải.

Công nghệ sạc không dây thường bị chỉ trích là chậm và kém hiệu quả hơn sạc có dây. Theo Porsche, tấm sạc cảm ứng có thể cung cấp công suất lên tới 11 kW, tương đương với tốc độ của một bộ sạc AC gia dụng thông thường.

Hệ thống này hoạt động với hiệu suất lên tới 90%, gần như ngang bằng với việc cắm trực tiếp vào nguồn điện. Với tốc độ này, thời gian sạc sẽ tương đương với các giải pháp sạc tại nhà phổ biến, giúp người dùng tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ không dây.

Porsche không phải hãng đầu tiên thử nghiệm sạc không dây (BMW từng làm vào năm 2019), nhưng là hãng đầu tiên đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt.