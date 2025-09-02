Công ty Voltfang vừa khai trương nhà máy đầu tiên tại thành phố Aachen, gần biên giới giữa Bỉ và Hà Lan. Với khoảng 100 nhân viên, đây là cơ sở lớn nhất châu Âu chuyên tân trang pin lithium-ion.

Tại nhà máy, pin xe điện đã qua sử dụng được kiểm tra kỹ càng. Pin còn tốt sẽ được “hồi sinh” và xếp vào các tủ lưu trữ điện. Các tủ này có thể giữ lại năng lượng dư thừa từ mặt trời hoặc gió để dùng vào buổi tối, hoặc những ngày không nắng, không gió.

Chuỗi siêu thị Aldi Nord là một trong những khách hàng đầu tiên. Siêu thị này muốn sử dụng pin tái chế để lưu trữ điện từ các tấm pin mặt trời trên mái nhà.

Theo Giám đốc điều hành Voltfang, ông David Oudsandji, việc tận dụng pin cũ không chỉ tiết kiệm mà còn giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ nước ngoài.

Nhà máy tái chế pin xe điện.

Tuy nhiên, Voltfang vẫn đối mặt với thách thức. Nguồn pin xe điện đã qua sử dụng còn hạn chế, trong khi pin mới, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, ngày càng rẻ và hiệu quả hơn. Việc kiểm tra và tân trang pin cũ cũng phức tạp hơn so với sản xuất mới.

Ông Oudsandji khẳng định ưu thế lớn nhất của mô hình này là tính bền vững. Tân trang pin giúp giảm chi phí, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và góp phần bảo đảm độc lập tài nguyên cho châu Âu.

Đức đang nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch. Năm 2024, gần 60% điện của nước này đến từ nguồn tái tạo, mục tiêu là đạt 80% vào năm 2030. Đức đã lắp đặt thêm gần 600.000 hệ thống lưu trữ pin, đưa tổng số hệ thống lên 1,8 triệu chiếc, tương đương công suất 19 GWh. Con số này đủ để cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình hai người trong một ngày.

Tuy nhiên, khi thời tiết xấu, Đức vẫn phải nhập khẩu điện từ nước ngoài.

Tại Mỹ, Redwood Materials đang dẫn đầu thị trường Bắc Mỹ trong việc tái sử dụng pin EV để lưu trữ điện. Startup này xử lý hơn 20 GWh pin đã qua sử dụng mỗi năm, với dự án đầu tiên là hệ thống 63 MWh cho trung tâm dữ liệu, được xem là lớn nhất về pin tái sử dụng tại Bắc Mỹ.