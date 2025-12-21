Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030” vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 20/12.

Tại diễn đàn này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã đại diện UBND thành phố để chia sẻ kinh nghiệm của Đà Nẵng trong phát triển dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trình bày tham luận "Phát triển dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số: Những kinh nghiệm từ thành phố Đà Nẵng" tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, trong tiến trình chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng xác định dữ liệu là hạ tầng quan trọng, là nguồn tài nguyên mới cần được khai thác hiệu quả để càng tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Thực tế, thành phố Đà Nẵng đã sớm ban hành và triển khai Đề án Chuyển đổi số, Đề án Xây dựng thành phố thông minh, trong đó lấy khơi thông dữ liệu công làm nhiệm vụ trung tâm. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đầu tiên xây dựng và vận hành Cổng dữ liệu mở thành phố.

Được cung cấp tại địa chỉ congdulieu.vn, Cổng dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng là một hợp phần quan trọng của thành phố thông minh, là nền tảng hạ tầng dữ liệu phục vụ nhu cầu khai thác của tổ chức, cá nhân; đồng thời cho phép tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu của mình theo hình thức dữ liệu mở. Đến nay, tất cả các cơ quan chính quyền của thành phố đều đã cung cấp dữ liệu mở.

Trong tham luận tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cũng đã chia sẻ về 4 nhóm giải pháp chính mà thành phố đã và đang triển khai để phát triển dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, bao gồm: Thể chế và cách tiếp cận; tiên phong về nền tảng kỹ thuật; thúc đẩy kinh tế số và đổi mới sáng tạo; ứng dụng dữ liệu mở trong cung cấp dịch vụ tiện ích số cho người dân.

Cụ thể, về thể chế và cách tiếp cận, Đà Nẵng đã sớm ban hành danh mục dữ liệu mở vào và quy chế chia sẻ dữ liệu, xác định cơ sở dữ liệu là tài sản nhà nước và phải được chia sẻ để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố cũng đã đưa chỉ tiêu cung cấp dữ liệu mở vào kế hoạch chuyển đổi số hằng năm, yêu cầu 100% các cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở dưới định dạng máy có khả năng đọc để phục vụ người dân và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cổng dịch vụ dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng được đưa vào sử dụng thí điểm từ tháng 10/2019 và được chính thức yêu cầu sử dụng thống nhất trên toàn thành phố từ tháng 5/2023.

Đặc biệt, áp dụng cách tiếp cận "mở theo nhu cầu", Đà Nẵng đã chuyển từ "Thành phố có gì công bố cái đó" sang "người dân và doanh nghiệp cần gì, Thành phố công bố cái đó" và yêu cầu các cơ quan địa phương định kỳ lấy ý kiến các doanh nghiệp, trường học về nhu cầu, yêu cầu dữ liệu mở để triển khai cung cấp.

Đối với việc phát triển nền tảng kỹ thuật, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên nghiên cứu, đưa vào sử dụng thí điểm Cổng dữ liệu mở từ tháng 10/2019. Đến tháng 5/2023, Cổng đã được chính thức yêu cầu sử dụng thống nhất trên toàn thành phố.

Cổng dữ liệu mở của Đà Nẵng được thiết kế một đầu mối, một nền tảng cung cấp duy nhất; cung cấp dữ liệu theo định dạng mở, máy đọc được và thông qua nhiều hình thức khai thác như tra cứu trực tiếp, API, ứng dụng số, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu.

Cổng dữ liệu mở thành phố được xây dựng không chỉ là nền tảng dùng chung để cơ quan nhà nước chia sẻ dữ liệu nhằm phát triển hạ tầng dữ liệu bền vững trong chính quyền số, mà còn là đầu mối cung cấp dữ liệu mở miễn phí cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng khai thác, sử dụng và sáng tạo.

Để thúc đẩy nền kinh tế số và đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng đã và đang cung cấp nguồn tài nguyên dữ liệu miễn phí cho đổi mới, cụ thể Cổng dữ liệu mở thành phố đã công khai hơn 1.500 bộ dữ liệu, thu hút hơn 1.800 tài khoản đăng ký, sử dụng và hơn 5,8 triệu lượt truy cập. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào miễn phí cho doanh nghiệp, startup và các cá nhân để phát triển ứng dụng các dịch vụ mới như thúc đẩy phát triển du lịch thông minh, quản lý giao thông và đô thị hiệu quả, thu hút đầu tư minh bạch.

Dữ liệu mở đã được Đà Nẵng khai thác hiệu quả và phát triển các ứng dụng giải quyết những vấn đề xã hội thực tế, tiêu biểu như ứng dụng phòng chống thiên tai, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh...

Triển khai nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu mở trong cung cấp dịch vụ tiện ích số cho người dân và doanh nghiệp, Cổng dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng đã công khai nhiều thông tin quan trọng như quy hoạch thành phố, thông tin đất đai, chất lượng môi trường giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu, giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư vào chính quyền thành phố.

Trên cơ sở đó, dữ liệu mở còn khai thác hiệu quả và phát triển các ứng dụng giải quyết những vấn đề xã hội thực tế, tiêu biểu như ứng dụng phòng chống thiên tai; ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, nền tảng hành trình số...

Theo ông Hồ Quang Bửu, từ những kinh nghiệm và kết quả triển khai đến nay, giai đoạn 2026 - 2030 Đà Nẵng xác định sẽ tiếp tục phát triển Cổng dữ liệu mở thành phố với định hướng không chỉ là giải pháp công nghệ mà là phương thức quản trị mới và là “chìa khóa” quan trọng để mở khóa tiềm năng tăng trưởng GDP.