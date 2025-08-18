Trong một tập podcast People by WTF với Nikhil Kamath, Sam Altman gọi xu hướng giới trẻ trì hoãn việc sinh con để lo tài chính là một “vấn đề thực sự”.

CEO OpenAI, người vừa có đứa con đầu lòng trong năm nay, bày tỏ hy vọng rằng khi AGI xuất hiện, xã hội sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng với “nhiều sự sung túc, nhiều thời gian, nhiều nguồn lực và năng lực hơn”.

Theo Altman, chính điều này sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để con người quay trở lại với giá trị gia đình và cộng đồng. Ông nói: “Tôi nghĩ rõ ràng gia đình và cộng đồng là hai trong số những điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất và tôi hy vọng chúng ta sẽ quay lại với điều đó”.

Sam Altman (trái) và bạn trai vừa đón con đầu lòng hồi đầu năm. Ảnh: X

Khi được hỏi về trải nghiệm làm cha, Altman mô tả đó là điều “quan trọng, ý nghĩa và trọn vẹn nhất” mà ông từng làm. Ông còn tự nhận mình đặc biệt nghiện trẻ con và tiết lộ rằng những tuần đầu tiên, ông liên tục hỏi ChatGPT về mọi vấn đề nuôi con.

Ông cho biết kỹ năng sử dụng AI sẽ là hành trang không thể thiếu của thế hệ tương lai: “Con tôi sẽ không bao giờ thông minh hơn AI, nhưng chúng sẽ lớn lên với khả năng vượt xa thế hệ của chúng tôi, có thể làm những điều chúng ta không thể tưởng tượng và sẽ rất giỏi trong việc dùng AI.”

Altman không phải CEO công nghệ duy nhất quan tâm tới vấn đề dân số. Elon Musk, nhà sáng lập xAI - công ty đứng sau chatbot Grok, đã có hơn 14 người con.

Musk từng viết trên X năm 2022: “Tỷ lệ sinh sụt giảm là mối nguy hiểm lớn nhất đối với nền văn minh”. Ông cũng nhiều lần khẳng định mình “đang làm hết sức để giúp giải quyết khủng hoảng thiếu dân số”.

AGI về lý thuyết có khả năng suy luận ngang bằng con người, được coi là mục tiêu tối thượng của các công ty AI hàng đầu.

Với Altman, AGI không chỉ là cuộc đua công nghệ mà còn gắn liền với tầm nhìn về tương lai nhân loại, nơi con người có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nuôi dạy thế hệ tiếp theo và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

(Theo Insider)