Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một phương pháp mới giúp chiết xuất vàng từ rác thải điện tử nhanh, rẻ và thân thiện môi trường hơn đáng kể so với các công nghệ hiện nay, hứa hẹn làm thay đổi cách thế giới tái chế thiết bị điện tử cũ và giảm phụ thuộc vào khai thác mỏ truyền thống.

Công nghệ này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chuyển hóa Năng lượng Quảng Châu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) và Đại học Công nghệ Hoa Nam.

Theo công bố, phương pháp có thể thu hồi vàng từ rác thải linh kiện điện tử trong vòng chưa đầy 20 phút, ở nhiệt độ phòng, với chi phí chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá thị trường của các kỹ thuật thu hồi vàng hiện hành.

Kết quả thử nghiệm cho thấy quy trình mới đạt hiệu suất lọc vàng trên 98,2% từ CPU trong điện thoại cũ và bảng mạch in (PCB) của các thiết bị gia dụng, đồng thời thu hồi được khoảng 93,4% palladium - một kim loại quý khác thường dùng trong điện tử.

Các nhà khoa học thu hồi vàng từ rác thải điện tử. Ảnh: The Royal Mint

Rác thải điện tử hiện là một trong những dòng chất thải rắn tăng nhanh nhất thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm lượng rác điện tử toàn cầu tăng thêm khoảng 2,6 triệu tấn và có thể chạm mốc 82 triệu tấn vào năm 2030.

Máy tính, điện thoại di động, đồ gia dụng cỡ lớn và thiết bị y tế là những nguồn rác điện tử phổ biến, chứa hàm lượng nhỏ nhưng giá trị cao của các kim loại quý như vàng và palladium nhờ đặc tính dẫn điện, ổn định và chống ăn mòn.

Tuy nhiên, các phương pháp tái chế truyền thống thường dựa vào hóa chất độc hại như xyanua, gây rủi ro lớn cho môi trường và sức khỏe con người.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một cơ chế lọc tự xúc tác, không cần chất ăn mòn mạnh hay chất xúc tác bên ngoài.

Thay vào đó, quy trình sử dụng dung dịch nước đơn giản gồm potassium peroxymonosulfate (PMS) và potassium chloride (KCl).

Theo tính toán, xử lý khoảng 10kg bảng mạch thải bỏ có thể thu được khoảng 1,4 gram vàng với tổng chi phí chỉ khoảng 72 USD, tương đương 1.455 USD mỗi ounce, thấp hơn rất nhiều so với giá vàng trên thị trường thế giới.

Đầu tháng 1, giá vàng quốc tế đã vượt mốc 4.400 USD mỗi ounce và nhiều dự báo cho rằng con số này có thể vượt 10.000 USD vào cuối thập kỷ.

Ngoài lợi thế về chi phí, công nghệ mới còn tiêu thụ ít hơn khoảng 62,5% năng lượng so với các phương pháp truyền thống, đồng thời giảm hơn 93% chi phí hóa chất so với quy trình dựa trên xyanua.

Lượng chất thải thứ cấp như bùn độc hại cũng thấp hơn đáng kể. Sau giai đoạn lọc, kim loại hòa tan có thể được thu hồi bằng các bước khử và tinh chế đơn giản để tạo ra vàng có độ tinh khiết cao.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie International Edition, và được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái chế rác điện tử theo hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.