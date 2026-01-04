Hai tập đoàn xe tự lái lớn nhất thế giới đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng ra quốc tế, đưa London trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Waymo, công ty con của Alphabet, đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu xe Jaguar tự hành trên đường phố London từ tháng 12/2025. Trong khi đó, Baidu dự kiến triển khai dòng xe RT6 tại đây trong thời gian tới, sau khi đạt được các thỏa thuận hợp tác với các nền tảng gọi xe như Uber và Lyft.

Kế hoạch của hai doanh nghiệp được thúc đẩy sau khi Chính phủ Anh thông báo sẽ cho phép thử nghiệm thương mại xe tự lái từ mùa xuân năm nay. Động thái này mở đường để London trở thành thành phố đầu tiên mà robotaxi của cả Mỹ và Trung Quốc cùng vận hành, trong bối cảnh các công ty công nghệ đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa.

Robotaxi của Baidu có kế hoạch triển khai tại Anh từ mùa xuân năm nay. Ảnh: Baidu

Theo Jack Stilgoe, Giáo sư chính sách công nghệ tại Đại học University College London, đây là cơ hội để Anh đóng vai trò định hình các quy chuẩn cho công nghệ xe tự hành. Ông cho rằng London có thể trở thành nơi xây dựng khung pháp lý thận trọng, không quá lỏng lẻo như Thung lũng Silicon nhưng cũng không mang tính kiểm soát chặt chẽ như tại Trung Quốc.

Waymo và Baidu hiện được xem là hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe tự hành. Waymo đang tiến gần mốc một triệu chuyến đi hoàn toàn tự động mỗi tuần, với tổng cộng gần 20 triệu chuyến tại các thành phố của Mỹ như San Francisco, Los Angeles và Phoenix. Trong khi đó, dịch vụ Apollo Go của Baidu đã đạt khoảng 17 triệu chuyến đi tính đến tháng 11/2025.

London giữ vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng quốc tế của cả hai công ty. Trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc bị hạn chế triển khai xe tự hành tại Mỹ theo các quy định ban hành vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, châu Âu và Trung Đông trở thành những thị trường thay thế quan trọng để thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ này.

Dù căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt với các mô hình ngôn ngữ lớn, hợp tác giữa các công ty gọi xe Mỹ và doanh nghiệp xe tự hành Trung Quốc vẫn diễn ra tương đối thuận lợi bên ngoài nước Mỹ. Uber và Lyft hiện đang làm việc với nhiều công ty Trung Quốc như Baidu, Pony.ai hay WeRide tại các thị trường quốc tế.

Theo Alex Ferrara, nhà đầu tư công nghệ tại London thuộc quỹ Bessemer Venture Partners, xe tự hành có tiềm năng mang lại lợi ích lớn về an toàn giao thông, nhưng Trung Quốc hiện đã đi trước Mỹ và châu Âu trong lĩnh vực này. Tuy vậy, việc triển khai robotaxi tại London không được đánh giá là dễ dàng.

Hạ tầng giao thông phức tạp, mật độ cao và các yếu tố đặc thù như vạch sang đường cho người đi bộ, phổ biến tại Anh nhưng hiếm gặp ở Mỹ, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống xe tự hành. Bên cạnh đó, một bộ phận công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi về các tuyên bố an toàn của doanh nghiệp công nghệ.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, vấn đề an ninh quốc gia cũng được đặt ra. Theo Ferrara, xe tự hành thực chất là những “siêu máy tính AI di động” và trong kịch bản xấu, chúng có thể bị lợi dụng cho mục đích thu thập dữ liệu nhạy cảm hoặc gây gián đoạn giao thông.

Phía Baidu khẳng định kinh nghiệm vận hành robotaxi tại Trung Quốc sẽ giúp đảm bảo an toàn, độ tin cậy và quyền riêng tư cho người dùng châu Âu. Lyft cho biết mọi hoạt động xử lý và chia sẻ dữ liệu đều phải tuân thủ luật pháp sở tại. Waymo cũng nhấn mạnh dữ liệu thu thập từ cảm biến chỉ được sử dụng để phát triển và kiểm chứng công nghệ lái xe tự hành an toàn.

Tại London, các công ty muốn thử nghiệm xe tự hành phải làm việc với chính quyền thành phố, các quận và Cơ quan Giao thông London (TfL). Việc vận hành dịch vụ chở khách thương mại đòi hỏi giấy phép riêng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

TfL cho biết an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và cơ quan này sẵn sàng xem xét những công nghệ có thể mang lại lợi ích cho tất cả người tham gia giao thông.

(Theo Financial Times)