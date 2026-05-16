Kể từ khi được áp dụng rộng rãi cách đây hơn 8 năm, công nghệ VAR và hệ thống bắt việt vị bán tự động đã trở thành hạ tầng tiêu chuẩn không thể thiếu của bóng đá đỉnh cao.

Dù đạt độ chính xác kỹ thuật cực cao nhờ hệ thống theo dõi đa điểm Hawkeye, VAR vẫn là công nghệ gây tranh cãi.

Tiến sĩ Valerio Rizzo, Kiến trúc sư Giải pháp kiêm Quản lý Cấp cao AI của Lenovo, chỉ ra nguyên nhân cốt lõi:

"Mấu chốt của sự tranh cãi thường không nằm ở việc công nghệ bắt sai, mà ở rào cản về mặt cảm quan. Khán giả, cầu thủ và ngay cả các huấn luyện viên rất khó đặt trọn vẹn niềm tin khi hệ thống trả về những khối đồ họa 3D hình nộm màu xám chung chung, vô hồn".

Khi người hâm mộ không thể nhận diện thần tượng của mình trên màn hình phân tích, tâm lý hoài nghi tự khắc nảy sinh.

Để giải quyết bài toán này tại kỳ World Cup lớn nhất lịch sử (48 đội bóng, 104 trận đấu), FIFA đã hợp tác với Lenovo để nâng cấp toàn diện "lớp giao tiếp" giữa công nghệ và công chúng.

3 thay đổi của công nghệ VAR tại World Cup 2026

Sự thay đổi của VAR tại World Cup 2026 không nằm ở việc thay thế logic phán xử hay các quy tắc trọng tài cốt lõi, mà tập trung vào bước nhảy vọt về chất lượng trực quan hóa nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Gần 1.248 vận động viên tham dự World Cup 2026 sẽ được quét toàn thân để tạo ra các ảnh đại diện 3D độ trung thực cao. Ảnh: Lenovo

Từ hình nộm xám đến "bản sao số" siêu thực

Thay vì gán khung xương đồ họa lên một dải lưới cơ sở sản xuất hàng loạt khiến mọi cầu thủ trông y hệt nhau, Lenovo áp dụng công nghệ tái tạo hình ảnh AI tiên tiến mang tên 3D Gaussian Splatting.

Mỗi cầu thủ trong tổng số xấp xỉ 1.248 vận động viên tham dự World Cup sẽ được quét toàn thân tại đại bản doanh. Dữ liệu này đi qua một phác đồ tự động hóa để tạo ra các Ảnh đại diện 3D (3D Avatars) với độ trung thực cực cao.

Hệ thống sử dụng các thuật toán chuyên dụng để nắn chỉnh tỷ lệ hình thể đồ họa khớp tuyệt đối với người thật, bóc tách chi tiết từng nếp tóc, màu da, và mô phỏng chính xác độ ôm sát của trang phục thi đấu.

Khi VAR can thiệp, khán giả sẽ nhìn thấy chuyển động chân thực của chính cầu thủ đó trên sân chứ không phải một cỗ máy mô phỏng.

Phác đồ tự động hóa và sức mạnh "Hybrid AI"

Để sản xuất hàng nghìn mô hình 3D chất lượng cao (mỗi mô hình đồ họa 8K dạng này thường mất hàng giờ render trên GPU doanh nghiệp), Lenovo triển khai kiến trúc Hybrid AI.

Giải pháp tận dụng các thiết bị điện toán biên nhỏ gọn đặt ngay tại bốt quét ở 48 đại bản doanh để xử lý, kiểm tra sai sót dữ liệu thô chỉ trong vài giây.

Sau đó, khối lượng tính toán phức tạp nhất được đẩy lên hạ tầng đám mây để đồng bộ hóa. Hệ thống tích hợp công nghệ AI Super-sampling tự động khử lỗi đồ họa, đẩy độ sắc nét hình ảnh tiệm cận với chất lượng máy ảnh cơ chuyên nghiệp.

Tăng cường minh bạch, đập tan hoài nghi

Mục tiêu tối thượng của giao diện VAR 3D mới là sự rõ ràng. Ông nội và bố đều là trọng tài nên Tiến sĩ Valerio Rizzo thấu hiểu sâu sắc áp lực của những người cầm cân nảy mực:

"Khi một trọng tài đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm quan cá nhân duy nhất, điều đó rất dễ tạo ra phản ứng trái chiều từ khán giả. Ngược lại, một công cụ trực quan hoàn toàn không có định kiến, tái hiện tình huống khách quan qua hàng loạt góc máy khác nhau sẽ mang lại sự thuyết phục tuyệt đối".

Sự chân thực của đồ họa giúp bất kỳ ai - dù không phải là chuyên gia hay trọng tài - cũng có thể tự mình đánh giá tính chính xác của vạch kẻ việt vị, từ đó bảo vệ tính toàn vẹn và nâng cao trải nghiệm theo dõi giải đấu.