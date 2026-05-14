Con số được ông Michael Wetter, lãnh đạo phụ trách các thương vụ của Microsoft tiết lộ tại phiên tòa giữa Elon Musk và OpenAI, cho thấy mức độ phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa hai công ty trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Khoản tiền này không chỉ bao gồm các vòng rót vốn vào OpenAI mà còn gồm chi phí xây dựng hạ tầng và vận hành hệ thống điện toán đám mây phục vụ công ty đứng sau ChatGPT.

Microsoft đã chi 100 tỷ USD cho thương vụ với OpenAI. Ảnh: Cybersecurity News

Theo ông Wetter, nhiều khoản chi được thực hiện trước khi Microsoft tạo ra doanh thu từ OpenAI. “Chúng tôi phải xây dựng hạ tầng Azure trước để cung cấp dịch vụ cho OpenAI”, ông nói. Azure là nền tảng điện toán đám mây của Microsoft.

Phiên tòa xét xử vụ kiện do Elon Musk khởi xướng nhằm vào OpenAI và Microsoft đang diễn ra. Trong đơn kiện năm 2024, Musk cáo buộc các đồng sáng lập OpenAI là Sam Altman và Greg Brockman đã từ bỏ sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu để chuyển OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận. Musk cũng cho rằng Microsoft góp phần thúc đẩy quá trình này.

Microsoft đã đầu tư khoảng 13 tỷ USD vào OpenAI tính đến đầu năm 2023 và trở thành nhà cung cấp hạ tầng đám mây chủ lực cho startup AI này.

Tuần trước, CEO Satya Nadella cho biết nhà sản xuất Windows từng đặt mục tiêu thu về 92 tỷ USD lợi nhuận từ các khoản đầu tư sớm vào OpenAI.

Giá trị của OpenAI sau đó tăng mạnh cùng làn sóng AI tạo sinh toàn cầu. Tính đến cuối tháng 3, công ty được định giá khoảng 852 tỷ USD. Trong khi đó, phần sở hữu của Microsoft tại OpenAI được định giá khoảng 135 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Dù hợp tác chặt chẽ, quan hệ giữa hai công ty cũng xuất hiện nhiều căng thẳng. Microsoft và OpenAI được cho là đã nhiều lần bất đồng về điều khoản hợp tác, đồng thời ngày càng cạnh tranh trực tiếp ở một số mảng AI doanh nghiệp và nền tảng mô hình ngôn ngữ.

Trong đợt tái cấu trúc năm ngoái, Microsoft nhận khoảng 27% cổ phần sở hữu tại OpenAI.

Phía OpenAI, Altman, Brockman và Microsoft đều bác bỏ các cáo buộc từ Musk. Các bên cho rằng vụ kiện là hành động “quấy rối vô căn cứ” nhằm phục vụ lợi ích cạnh tranh cho xAI, startup AI do Musk thành lập năm 2023.

(Theo Bloomberg)