Làn sóng AI không chỉ tạo ra sản phẩm và startup mới mà còn sinh ra những chức danh công việc hiếm gặp trước đây. Mới nhất, công ty AI Anthropic đăng tuyển vị trí “Applied AI Claude Evangelist” với vai trò được mô tả như “gương mặt đại diện” của hãng trong cộng đồng startup.

Theo mô tả tuyển dụng, người đảm nhiệm vị trí sẽ làm việc trực tiếp với các startup nhằm thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm AI của Anthropic, đặc biệt là Claude. Công việc bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nhà phát triển, xây dựng demo, viết mẹo sử dụng và chuyển phản hồi của khách hàng về cho đội ngũ nội bộ.

Một phần đáng kể của vai trò liên quan đến các sự kiện trực tiếp. Ứng viên được yêu cầu có khả năng “thiết kế và vận hành các buổi thực hành kỹ thuật để biến sự tò mò của lập trình viên thành việc xây dựng sản phẩm thực tế chỉ trong một sự kiện”.

Anthropic cũng nhấn mạnh ứng viên cần có ít nhất 7 năm kinh nghiệm, từng là nhà sáng lập công nghệ hoặc nhân sự startup. Mức lương dao động từ 240.000 đến 315.000 USD mỗi năm.

Tên gọi “evangelist” có thể gây chú ý vì mang sắc thái tôn giáo, nhưng thực tế đã xuất hiện từ lâu trong ngành công nghệ. Nhiều công ty từng tuyển các vị trí “product evangelist”, còn Apple trước đây từng có chức danh “chief evangelist”.

Trong giới công nghệ, “evangelist” thường chỉ những người đóng vai trò quảng bá công nghệ, xây dựng cộng đồng và thuyết phục lập trình viên hoặc doanh nghiệp sử dụng sản phẩm. Với AI, vai trò này đang được đẩy lên mức cao hơn khi các hãng cạnh tranh để thu hút nhà phát triển và startup vào hệ sinh thái của mình.

Mô tả tuyển dụng của Anthropic cho thấy yếu tố thuyết trình và truyền cảm hứng quan trọng không kém năng lực kỹ thuật. Công ty yêu cầu ứng viên có “khả năng làm chủ cả khán phòng”, gợi ý vai trò này có thể giống một diễn giả hoặc người truyền giáo công nghệ hơn là kỹ sư thuần túy.

“Claude Evangelist” cũng chỉ là một trong nhiều nghề mới xuất hiện cùng cơn sốt AI.

Stripe gần đây tuyển vị trí có tên “Forward Deployed AI Accelerator”, thuộc nhóm marketing, với nhiệm vụ giúp khách hàng xây dựng thói quen sử dụng AI hiệu quả. Khái niệm “forward deployed” vốn phổ biến trong các công ty AI và quốc phòng, chỉ các kỹ sư được đưa trực tiếp tới khách hàng để triển khai giải pháp.

Mô hình này đang lan rộng. Hôm 12/5, OpenAI công bố OpenAI Deployment Company trị giá 10 tỷ USD, khởi đầu với khoảng 150 “forward deployed engineers” sau thương vụ mua lại công ty tư vấn Tomoro.

Sự xuất hiện của các vị trí như “Claude Evangelist” cho thấy cuộc cạnh tranh AI không còn chỉ xoay quanh mô hình ngôn ngữ hay năng lực xử lý dữ liệu. Các hãng công nghệ giờ cần thêm những người có thể kết nối cộng đồng, đào tạo nhà phát triển và biến AI thành một phong trào đủ sức lan tỏa trong giới startup.

(Theo Insider)