Google chính thức tích hợp giải pháp Trí thông minh Gemini (Gemini Intelligence) lên hệ điều hành Android, đánh dấu bước chuyển dịch của Android từ một nền tảng di động truyền thống sang một hệ thống phân tích và xử lý thông tin tự động dựa trên AI.

Các tính năng mới sẽ được triển khai từ mùa hè năm nay, bắt đầu trên các dòng điện thoại cao cấp như Samsung Galaxy và Google Pixel thế hệ mới. Đến cuối năm, hệ sinh thái tiếp tục mở rộng sang đồng hồ thông minh, nền tảng ô tô, kính thông minh và laptop.

Ở khâu nhập liệu, tính năng Gboard được bổ sung công cụ Rambler. Khác với cơ chế chuyển đổi giọng nói truyền thống buộc người dùng phải nói chuẩn xác, Rambler thấu hiểu thói quen ngập ngừng trong giao tiếp tự nhiên.

Hệ thống sẽ tự động lọc bỏ các từ đệm (như "ừm", "ờ"), tự động sắp xếp lại ý chính và tóm tắt thành thông điệp hoàn chỉnh. Dựa trên mô hình đa ngôn ngữ lõi, Rambler hỗ trợ dịch thuật và chuyển ngữ liền mạch ngay cả khi người dùng nói đan xen nhiều ngôn ngữ cùng lúc trong một tin nhắn.

Một trong những tính năng đáng chú ý khác là khả năng nhận diện ngữ cảnh từ màn hình hoặc ảnh chụp để thực thi các chuỗi tác vụ đa bước.

Thay vì phải sao chép thông tin thủ công và chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng, AI sẽ đóng vai trò trung gian xử lý ngầm.

Chẳng hạn, khi người dùng bắt gặp một tờ giới thiệu du lịch tại sảnh khách sạn, họ chỉ cần chụp ảnh và ra lệnh bằng giọng nói: "Tìm một tour tương tự cho nhóm 6 người".

AI sẽ tự động phân tích hình ảnh, đối chiếu dữ liệu và tìm kiếm giải pháp chéo trên ứng dụng đặt tour.

Trong thời gian tới, công cụ này có thể thay người dùng xử lý các chuỗi công việc thường nhật như đọc đề cương môn học trong Gmail rồi tự động thêm các đầu sách cần thiết vào giỏ hàng.

Quá trình xử lý diễn ra ở chế độ nền, cho phép người dùng theo dõi tiến trình qua thông báo. Trí tuệ nhân tạo chỉ thực hiện tác vụ khi có yêu cầu và mọi giao dịch chỉ được thực thi sau bước xác nhận bảo mật cuối cùng từ chủ thiết bị.

Từ cuối tháng 6, trình duyệt Chrome trên Android sẽ tích hợp trợ lý duyệt web thông minh. Tính năng tự động duyệt web cho phép AI thay người dùng thực hiện các thao tác tốn thời gian như đặt lịch hẹn hay giữ chỗ đỗ xe trực tuyến.

Cùng với đó, tính năng Tự động điền (Autofill) được nâng cấp để AI tự kết xuất thông tin từ các ứng dụng liên quan và hoàn tất các biểu mẫu đăng ký phức tạp trên màn hình di động.

Hệ điều hành mới cũng đánh dấu bước đi đầu tiên của Google trong việc đưa giao diện tạo sinh vào Widget. Thông qua tính năng "Tạo tiện ích của tôi" (Create My Widget), người dùng chỉ cần mô tả nhu cầu bằng văn bản (ví dụ: tạo bảng theo dõi tốc độ gió và lượng mưa cho người đạp xe), AI sẽ lập trình và hiển thị một giao diện tiện ích trực quan ngay trên màn hình chính.

Về mặt thị giác, Android áp dụng ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive, sử dụng các hiệu ứng chuyển động có mục đích nhằm giảm thiểu xao nhãng.

Đại diện Google cam kết các dữ liệu âm thanh và hình ảnh dùng để phân tích ngữ cảnh đều chỉ xử lý tức thời trên thiết bị, tuyệt đối không lưu trữ hay ghi lại nhằm đảm bảo quyền riêng tư.