Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao. Đây là điểm mới về quốc phòng, an ninh, một trong 18 điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 14.

Điều trước tiên cần khẳng định, điểm mới này là sự phát triển tư duy lý luận, quan điểm của Đảng đối với bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên đất nước và nhân dân ta dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

GS. Trung tướng Trần Vi Dân, ủy viên kiêm Phó tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển bứt phá nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn thách thức, trong đó có thách thức về quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống do đó là một yêu cầu cấp bách.

Quán triệt chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cần thấu suốt quan điểm “người trước, súng sau”, với nhân tố con người đóng vai trò căn cốt quyết định, nhưng trang thiết bị, vũ khí cũng không kém phần quan trọng. Đây là hai yếu tố quyết định sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại trước hết có mục đích đảm bảo tự chủ về trang thiết bị vũ khí cho lực lượng vũ trang nhân dân trước mọi tình huống trong bảo vệ Tổ quốc, nhất là chiến tranh công nghệ cao. Việc không bảo đảm được yêu cầu tự chủ này sẽ tạo ra những thách thức hết sức nghiêm trọng đối với đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Phạm Hải

Một mục tiêu khác của công nghiệp quốc phòng, an ninh, đó là phải tạo ra những sản phẩm có tính lưỡng dụng, không chỉ phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh mà còn phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là yếu tố rất quan trọng nâng cao hiệu quả kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra định hướng chỉ đạo chiến lược: "Thống nhất nhận thức nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà còn trở thành động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Mệnh lệnh của thực tiễn

Khi những nội dung quan trọng này về quốc phòng, an ninh được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thông qua, vấn đề quán triệt tổ chức thực hiện cần được tiến hành khẩn trương, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Tổ hợp tên lửa do Tập đoàn Viettel tự chủ hoàn toàn từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo

Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cùng với việc thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về nội dung các văn kiện, các quan điểm, chủ trương cần được thể chế hóa kịp thời thành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra phải trở thành yêu cầu mang tính mệnh lệnh của thực tiễn.

Công nghiệp quốc phòng, an ninh cần được xác lập vị trí đặc biệt quan trọng trong công nghiệp quốc gia. Công nghiệp quốc gia nên có thêm mục tiêu hỗ trợ công nghiệp quốc phòng, an ninh. Công nghiệp an ninh cũng hướng tới mục tiêu phục vụ công nghiệp quốc gia.

Cùng với định hướng đó, việc hình thành, phát triển các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, an ninh mạnh, lưỡng dụng, hiện đại phải được ưu tiên.