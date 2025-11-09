Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng cho hay trong các văn kiện, nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, quan điểm xuyên suốt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, hiện đại, gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Ông nhấn mạnh trong đó, cốt lõi là thế trận lòng dân.

“Quan điểm là tập trung xây dựng thế trận với tinh thần 'người trước, súng sau', không có vũ khí khoa học hiện đại nào mà con người không sử dụng được, chỉ con người quyết định thành - bại. Quan điểm này là hết sức đúng, trúng” - Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng khẳng định.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng. Ảnh: Hoàng Hà

Ông cho rằng cần tăng cường các giải pháp, biện pháp. Ví dụ như ưu tiên chính sách, nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Để hiện thực hóa quan điểm đó, ông đề nghị tăng cường các giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên chính sách và nguồn lực để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong phát triển đất nước.

“Đây là yếu tố hết sức quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" - ông nhận định.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng cũng nhận định rằng xây dựng nền quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội cần được cụ thể hóa bằng việc tập trung nguồn lực cho các khu kinh tế, quốc phòng, an ninh trọng điểm.

“Việc đầu tư xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng, an ninh hiện đại ở địa bàn chiến lược, vùng biên giới, trên biển, trên đảo cần được ưu tiên. Đây là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu” - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế để tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, tự cường và hiện đại.

“Quốc hội đồng tình cao với việc xây dựng văn bản pháp luật về công nghiệp quốc phòng. Kỳ này, Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung với tinh thần đưa công nghiệp quốc phòng, an ninh trở thành định hướng chiến lược; có chiến lược riêng phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc” - Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng nói.

Theo ông, công nghiệp quốc phòng, an ninh không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn có tính lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Trung ương đã nhận thức thấu đáo vấn đề này, tôi đề nghị cần tập trung hơn nữa” - ông kiến nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của Đảng về xây dựng quân đội và công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Chúng ta xây dựng lực lượng nào là hiện đại luôn lực lượng đó. Trọng tâm là các đơn vị tác chiến công nghệ cao, tác chiến không gian mạng, tiến tới tác chiến không gian vũ trụ” - ông nói.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, ông cho rằng việc xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” là yêu cầu cấp thiết, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng, hiệu quả

Cùng góp ý cho văn kiện Đại hội 14, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM) đánh giá cao bố cục, nội dung của Báo cáo Chính trị. Theo ông, văn kiện “chặt chẽ, logic, cô đọng, rõ ràng và liền mạch".

Ông đồng tình với định hướng xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời nhấn mạnh thêm yêu cầu nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên.

Đại biểu quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM). Ảnh: Quang Khánh

“Trong văn kiện có nêu xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, tôi thống nhất cao nhưng đề nghị bổ sung cụm từ 'hùng hậu, chất lượng, hiệu quả'” - đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đưa ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng là Đại tá quân đội, từng làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ông chia sẻ thực tế: “Tôi chỉ huy quân sự từ cấp huyện lên cấp tỉnh, trực tiếp xây dựng, huấn luyện, quản lý lực lượng lực lượng dự bị động viên từ huyện tới tỉnh nên biết rõ. Nếu chúng ta xây dựng lực lượng này hùng hậu thì tốt nhưng tôi đề nghị thêm yếu tố 'chất lượng, hiệu quả'”.

Ông lý giải thêm rằng bộ đội thường trực được tổ chức, huấn luyện và duy trì sẵn sàng chiến đấu với cường độ cao, đảm bảo chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong khi đó, dân quân tự vệ có thể được xây dựng vững mạnh, rộng khắp ở cơ sở. Lực lượng dự bị động viên cần được đầu tư bài bản hơn về huấn luyện, chất lượng và hiệu quả để khi huy động vào nhiệm vụ thì không chỉ “hùng hậu” về số lượng mà còn thực sự có năng lực chiến đấu.