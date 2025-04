Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tại lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay.

Cùng tham dự có Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đông đảo công nhân lao động tiêu biểu.

Không ngừng học hỏi, sáng tạo

Phát biểu tại lễ phát động, chị Ninh Thị Loan - công nhân công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) bày tỏ niềm tự hào khi Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là dịp để người lao động thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và đất nước.

Chị Ninh Thị Loan. Ảnh: N.Hải.

Ông Hoàng Ngọc Trung - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí chia sẻ kinh nghiệm về việc chăm lo an toàn, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Với hệ thống chính sách bài bản, tổng công ty đã đạt hàng chục triệu giờ lao động an toàn, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang kêu gọi công nhân, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: N.Hải.

Ông Khang kêu gọi các doanh nghiệp chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giai cấp công nhân là lực lượng quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định vai trò then chốt của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xuyên suốt tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển, giai cấp công nhân luôn giữ vị trí là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Những cống hiến không ngừng nghỉ, kết tinh từ trí tuệ và sức lao động của đội ngũ công nhân, đã góp phần tạo nên những thành tựu đáng tự hào của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Ảnh: N. Hải

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với công nhân Việt Nam về việc tiên phong đổi mới sáng tạo, chủ động phát triển kỹ năng số và không ngừng nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển toàn diện của giai cấp công nhân. Ông lưu ý cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; nâng cao ý thức về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự lồng ghép ý nghĩa giữa Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tin tưởng điều này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 8% trong năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho sự bứt phá với mức tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng kêu gọi phát huy mạnh mẽ tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tập trung làm tốt hơn nữa công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số cho lực lượng lao động; tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Công đoàn cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và doanh nghiệp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong, dẫn dắt đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của sự thịnh vượng.