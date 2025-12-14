Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Giáng sinh, không khí tại xưởng sản xuất mô hình trang trí Noel nằm ở phường Hố Nai (tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp. Hàng chục công nhân tăng ca liên tục để kịp hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi giao cho khách hàng ở Đồng Nai, TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Bên trong khu xưởng rộng vài trăm mét vuông, hàng chục mô hình ông già Noel, người tuyết, tuần lộc, cây thông… từ cổ điển đến dễ thương được xếp san sát. Công nhân đi lại liên tục, người cắt xốp, người chà nhám, người sơn lót, người chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ… tạo nên cảm giác mùa Noel đã đến rất gần.

Trong lúc làm việc, một công nhân đùa vui: “Cả năm chỉ có mùa này là được làm việc chung với ông già Noel”, khiến không khí xưởng dù bận rộn nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười.

Với họ, đây cũng là giai đoạn cao điểm mà mỗi sản phẩm hoàn thiện sẽ sớm xuất hiện ở nhà thờ, trung tâm thương mại, quán cà phê hay các điểm check-in để mang không khí Giáng sinh đến với mọi người.

Chị Kiều Vy đang chăm chút cọ vẽ từng chi tiết trên khuôn mặt ông già Noel cho biết đây là công đoạn quan trọng nhất để “thổi hồn” vào sản phẩm. Theo chị, tạo khung, phủ mút hay sơn lót… ai cũng có thể làm, nhưng đến phần gương mặt thì đòi hỏi sự tỉ mỉ và cảm xúc của người thợ.

“Chỉ cần lệch một chút là ông già Noel sẽ không còn vui nữa. Nhiều khi mệt mà vẽ tới đôi mắt, tôi cũng không dám vẽ đại. Mắt mà không đều là coi như làm lại từ đầu”, chị Vy chia sẻ.

Các mô hình ở đây hầu hết đều phải làm thủ công. Người thợ dùng dao rọc từng lát mút xốp, kiên nhẫn chạm khắc từng đường cong, từng nếp gấp trên trang phục ông già Noel hay đôi sừng tuần lộc. Sau đó, bề mặt được chà nhám nhiều lần cho đến khi mịn như da thật, không còn một gợn sần nào nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong đó, điểm gây tò mò nhất khi bước vào xưởng chính là “cánh tay robot” giúp phác họa hình dáng mô hình trang trí Giáng sinh dựa trên bản thiết kế 3D đã được lập trình trước.

Anh Tâm, công nhân phụ trách hậu kiểm, vừa xịt lớp bụi mịn bám trên những mô hình vừa được “cánh tay robot” thực hiện. Anh cho biết, công đoạn này tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng, bởi robot chỉ tạo được phần thô, còn đường nét chi tiết phải do con người chỉnh lại.

“Robot làm nhanh và chuẩn, nhưng không phải chi tiết nào cũng đẹp ngay. Mình phải kiểm tra kỹ rồi mài, chỉnh lại cho tròn trịa. Làm những mô hình này thì cái hồn vẫn là do người thợ”, anh Tâm nói.

Một đơn hàng hoàn thiện đã được đóng gói, sẵn sàng giao đến khách hàng

Với những người thợ, mỗi mùa Noel đến, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên cũng là lúc niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Dù công việc vất vả, những người công nhân vẫn cảm thấy hạnh phúc khi góp một phần công sức để mùa Giáng sinh thêm ấm áp và gần gũi hơn với mọi người.

Theo quản lý xưởng, cao điểm sản xuất phục vụ Noel thường bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến sát ngày 24/12. Giai đoạn này, công nhân hầu như không có ngày nghỉ, nhiều người phải tăng ca đến tối muộn để kịp tiến độ giao hàng, mang những mô hình trang trí Giáng sinh đến tay khách hàng đúng hẹn.