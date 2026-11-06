HLV Kim Young Chul dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11, sau đó trực tiếp chỉ đạo CLB Thanh Hóa trong chuyến làm khách trước CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 8/11, tại vòng 7 V-League. Đáng chú ý, ở trận đấu này cả hai đội đều ra mắt tân HLV trưởng. Với Thể Công Viettel, HLV Almeida De Azevedo Silva lần đầu dẫn dắt ở V-League.

Khi là cầu thủ, tân thuyền trưởng Thanh Hóa từng khoác áo các CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông Kim Young Chul được gọi lên tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức.

Ông Kim Young Chul từng làm trợ lý cho HLV Kim Sang Sik.

Sau khi giải nghệ, ông Kim Young Chul chuyển sang công tác huấn luyện và từng làm việc tại một số đội bóng chuyên nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul. Tháng 9/2025, ông được HLV Kim Sang Sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Việc hiểu về bóng đá Việt Nam giúp HLV Kim Young Chul có nhiều thuận lợi khi tiếp quản CLB Thanh Hóa. Nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp đội bóng xứ Thanh có được kết quả tốt nhất trước Thể Công Viettel đang gặp khủng hoảng với 9 trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

Sau 6 vòng đấu, Thanh Hóa đang có 8 điểm và đứng thứ 11 trên BXH. Dù chỉ đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay, nhưng Văn Thắng và các đồng đội rất quyết tâm có được thứ hạng cao nhất.

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