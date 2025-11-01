Với việc tập luyện bình thường cùng các đồng đội, tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng sẽ thi đấu trong trận Đồng Nai làm khách trên sân của Thanh Niên TP.HCM, tại vòng 6 giải hạng Nhất.

Kể từ đầu giải, Công Phượng chưa đá phút nào cho Đồng Nai vì chấn thương. Sự vắng mặt của chân sút xứ Nghệ khiến đội bóng vùng Đông Nam Bộ không đạt được thành tích cao nhất.

Sau 5 vòng đấu, Đồng Nai hiện đang xếp thứ 3 BXH với 11 điểm, đứng dưới TP.HCM - bằng điểm nhưng hơn hiệu số, và Khánh Hòa (12 điểm). Tuy nhiên, thứ hạng này có thể sẽ thay đổi ngay vòng đấu này khi Công Phượng và các đồng đội đang rất tự tin giành trọn 3 điểm.

Công Phượng sẵn sàng trở lại. Ảnh: Đồng Nai FC

Không chỉ có vai trò quan trọng về chuyên môn, Công Phượng cũng là chỗ dựa tinh thần ở Đồng Nai. Đó là lý do mà HLV Nguyễn Việt Thắng trao cho tiền đạo sinh năm 1995 chiếc băng đội trưởng.

Dù Công Phượng rất được kỳ vọng, nhưng Đồng Nai cũng có những cầu thủ chất lượng khác. Đáng chú ý, Minh Vương đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công, trong khi Lưu Tự Nhân có 2 bàn thắng.

Bộ 3 tấn công gồm Công Phượng - Minh Vương - Tự Nhân đang sẵn sàng giúp Đồng Nai đánh bại Thanh Niên TP.HCM, đua vô địch sòng phẳng với các đối thủ mạnh.

Cũng tại vòng 6 giải hạng Nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo là Bắc Ninh tiếp đón Đại học Văn Hiến, trong khi Quảng Ninh gặp Long An trên sân Cẩm Phả.