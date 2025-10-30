Ngày 30/10 là thời hạn để FIFA công bố phán quyết sau khi FAM gửi đơn kháng cáo liên quan tới vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, trong hai trận gặp Nepal và tuyển Việt Nam.

Trước đó, FIFA ra án phạt cấm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, đồng thời phải nộp phạt 2.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 66 triệu đồng). FAM cũng bị phạt số tiền 350.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Bóng đá Malaysia nín thở chờ phán quyết của FIFA. Ảnh: Hải Hoàng

FAM nộp đơn kháng cáo ngày 14/10. Tổ chức này mời đội ngũ pháp lý hàng đầu thế giới hỗ trợ kháng cáo, với người đứng đầu là luật sư Serge Vittoz thuộc công ty Charles Russell Speechlys.

Dù nỗ lực kháng cáo nhưng Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh khẳng định bóng đá Malaysia sẵn sàng nhận kịch bản xấu nhất.

Trước giờ G (dự kiến 22h tối 30/10), Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, khẳng định dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA hay Tòa án thể thao quốc tế (CAS), AFC vẫn coi đó là quyết định cuối cùng. Ủy ban kỷ luật AFC sau đó sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào bị vi phạm.

Theo quy định, nếu FAM vẫn nhận án phạt từ Ủy ban kháng cáo FIFA, họ có thể đưa vụ việc lên CAS trong thời gian 1-2 tháng tiếp theo.

Khi có kết quả luận cuối cùng, AFC có thể xử thua Malaysia 0-3, trong hai trận thắng Nepal và tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nặng hơn, tuyển Malaysia có thể bị loại ra khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong một khoảng thời gian.